Sichtbares Zeichen für Vielfalt und Toleranz

Kreissparkasse Halle-Wiedenbrück platziert besonderes Möbelstück an der Wasserstraße

Gütersloh. „Vielfalt hat Platz in unserer Mitte“ – dieses Motto ist gut sichtbar auf den hellbraunen Sitzelementen aus europäischer Lärche angebracht. Insgesamt drei Elemente fügen sich zur Vielfalts-Bankzusammen, die nun vor der Geschäftsstelle der Kreissparkasse Halle-Wiedenbrück in Wiedenbrück an der Wasserstraße ihren Platz findet. Das individuell gestaltete Möbelstück lädt nicht nur Kundinnen und Kunden sowie Passantinnen und Passanten zu einer kurzen Pause ein, sondern setzt zugleich ein wichtiges Zeichen.

„Mit der Vielfalts-Bank setzen wir an unserem Standort in Wiedenbrück ein klares Statement für Offenheit, Toleranz und Diversität“, sagt Emilian Klein, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Halle-Wiedenbrück. „Diese Werte sind für uns – im Umgang mit Kundinnen und Kunden wie intern – unverhandelbar und zentral“, so Klein. „Deshalb freuen wir uns, mit der Bank ein sichtbares Zeichen für Vielfalt zu setzen.

“Die Wirtschaftsinitiative Kreis Gütersloh hat das Projekt ‚ Vielfalts-Bank‘ gestartet, um gemeinsam der lokalen Wirtschaft ihre Wertschätzung für Vielfalt und Diversität auszudrücken. Diesen Gedanken setzt die besondere Sitzgelegenheit in Design und Beschaffenheit um: „Dank der modularen Bauweise und des flexiblen Arrangements lässt sich die Bank vielseitig im Unternehmensumfeld platzieren – drinnen wie draußen“, erklärt Dirk Bathe vom wertkreis Gütersloh. Der wertkreis produziert die Bänke individuell für alle Unternehmen, die sich am Projekt beteiligen. Auf Wunsch wird dazu jede Bank mit einer hochwertigen Fräsung des jeweiligen Unternehmenslogos versehen.

„Vielfalt und Diversität macht Unternehmen und Gemeinschaften stärker und resilienter“, sagt Volker Ervens, Vorsitzender der Wirtschaftsinitiative Kreis Gütersloh. „Vielfältige Perspektiven helfen zudem dabei, Neues zu entdecken und Chancen zu nutzen“, ergänzt Ervens zur Idee der Vielfalts-Bank. „Wir laden Unternehmen aus dem Kreis Gütersloh ein, dieses Projekt zu unterstützen und die Vielfalts-Bank als sichtbares Symbol auf ihrem Betriebsgelände zu platzieren und in diesem Sinne eine Einladung zum Austausch auszusprechen“, sagte Ervens.

„Mit zwei Bänken an ihren Standorten in Halle und Wiedenbrück bringt die Kreissparkasse Halle-Wiedenbrückihre Unterstützung für das Projekt zum Ausdruck und verleiht der Vielfalts-Bank gleichzeitig eine Wahrnehmung im öffentlichen Raum. Dafür bedanken wir uns herzlich“, sagte Nikola Weber, Geschäftsführerin der pro Wirtschaft GT. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft koordiniert das Projekt für Unternehmen, die ebenfalls über die Vielfalts-Bank ein Zeichen für Offenheit, Respekt und Anerkennung von Diversität und Vielfalt setzen und einen Ort der Begegnung in ihren Unternehmen schaffen möchten.

Informationen zur Vielfalts-Bank finden sich online auf der Website der pro Wirtschaft GT unter www.prowi-gt.de/bank

BU: Ein Zeichen für Vielfalt am Standort Wiedenbrück (v.l.): Emilian Klein (Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Halle-Wiedenbrück), Nikola Weber (pro Wirtschaft GT), Dirk Bathe (wertkreis Gütersloh), Marcel Knüwer, (Leiter BeratungsCenter Wiedenbrück) und Volker Ervens (Wirtschaftsinitiative Kreis Gütersloh).