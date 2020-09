18.09.2020 – September-Bingo

Weberei lässt Spiele-Klassiker Bingo neu aufleben

Gütersloh. Eine ruhige Kugel schieben? Von wegen: Was lange Zeit als verstaubte Urlaubsanimation bekannt war, ist mittlerweile wieder Trend in zahlreichen Kneipen der Republik. Nach der erfolgreichen Bingo-Premiere im Wintergarten der Weberei Anfang des Jahres folgten zwei ebenso beliebte virtuelle Ausgaben des Kultspiels. Nun geht es in die nächste Runde: Am Freitag, den 18. September um 19:30Uhr wird Moderator David Szymura alias Ingo B. die Gäste mit gewohntem Witz durch spannende Bingo-Runden in der Weberei führen.

Die Spielscheine werden vor Ort ausgegeben, ebenso werden hier nochmals die Regeln erklärt. Sobald die Kugel-Trommel gekurbelt wird, werden fleißig Kreuze auf den Spielscheinen gemacht. Wenn die passende Zahl eine Reihe vervollständigt, heißt es dann „BINGO!“ und der Besitzer des Spielzettels kann sich über einen wertigen Sachpreis freuen.

Der Eintritt ist wie immer frei, rechtzeitiges Erscheinen wird empfohlen, da an diesem Abend keine Platzreservierungen angenommen werden. Die Veranstaltung findet unter der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen statt, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.