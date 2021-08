„Schwieriges und trotz Corona erfolgreiches Jahr“

Caritas Vorstand zieht positive Bilanz – Vorstand einstimmig entlastet

Büren. „Wir schauen auf ein schwieriges aber auch sehr erfolgreiches Jahr zurück,“ berichteten Antje Brüggemann und Christian Bambeck, beide im Vorstand des Caritasverbands im Dekanat Büren e. V. sowie der Caritas Alten- und Krankenhilfe gemeinnützige GmbH. Sie gaben den rund 40 Teilnehmern der Delegiertenversammlung einen inhaltlichen und wirtschaftlichen Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr. Die Delegiertenversammlung ist das höchste, beschlussfassende Verbandsorgan der Caritas in Büren.

Die sich zum Teil täglich ändernden Hygiene-Auflagen der Pandemie hätten die ambulante Versorgung, die Arbeit in den Altenheimen und Tagespflege-Einrichtungen stark belastet. Auch die Beratungstätigkeit sei zeitweise fast zum Erliegen gekommen. „Aber dank des enormen Einsatzes unserer 560 Mitarbeiter:Innen kamen wir stabil und sicher durch die Krise. So konnten wir verhindern, dass unsere gute wirtschaftliche Substanz durch Corona belastet wurde,“ sagte Bambeck zu den Delegierten.

Erleichtert seien er und seine Vorstandskollegin, dass in keiner ihrer Caritas-Einrichtungen Corona ausgebrochen sei. Auch sei die Impfbereitschaft und -quote der Mitarbeiter hoch. Eine weitere Folge der Pandemie sei das gewachsene Ansehen der Pfleger und Pflegerinnen in der Öffentlichkeit. Die Caritas habe dies mit einer überdurchschnittlich hohen Tarifentwicklung begleitet. So sei und bleibe man ein starker, verlässlicher Sozial-Partner im Dekanat Büren.

Verabschiedung ausscheidender Mitglieder des Caritasrates

Anschließend verabschiedete Vorständin Brüggemann feierlich vier Mitglieder des Caritasrates. Diese hatten über viele Jahre die Arbeit des Vorstandes begleitet und traten nicht mehr zur Wahl an. Sie dankte Gerda Göckede, Bernhard Holtkamp, Josef Hillebrand und Johannes Hillebrand mit den Worten: „Sie haben dazu beigetragen, richtungsweisende Entscheidungen der Caritas Büren menschlich einfühlsam und kompetent mitzutragen. Auf diese Weise haben Sie maßgeblich mitgewirkt, das Unternehmen zu einem qualitätsorientierten, modernen Wohlfahrtsunternehmen für Bedürftige sowie als Arbeitgeber für viele Mitarbeiter:Innen im Altkreis Büren attraktiv zu machen.“