Schüco auf der FENSTERBAU FRONTALE 2026: Systeme und Services für Sanierung und Neubau

Materialübergreifendes Systemangebot und leistungsstarke Serviceleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette in Halle 7, Stand 7-507.

Bielefeld/Weißenfels. Auf der FENSTERBAU FRONTALE 2026 empfängt das Schüco Messeteam seine Besucher:innen in einer inspirierenden Wohlfühl-Atmosphäre in Halle 7 am Stand 7-507. Gezeigt wird ein umfassendes Sortiment an neuen und bewährten Produkten für den privaten und gewerblichen Wohnbau – für Neubauten und schwerpunktmäßig für die Sanierung von Bestandsgebäuden.

Ein weiterer strategisch wichtiger Präsentationsbereich umfasst Schüco Beratungs- und Serviceleistungen über die gesamte Wertschöpfungskette. Hier dreht sich alles um Schüco Partnerbetriebe – und damit um Dienstleistungen sowie digitale Tools, die für Planung, Kalkulation, Fertigung, Montage, Wartung, Instandsetzung und Rückbau zur Verfügung stehen.

Schüco stellt sich ökonomischen und ökologischen Herausforderungen, setzt aktuelle Trends im Baugewerbe, standardisiert Visionen und schafft für seine Partnerbetriebe Planungs- sowie Fertigungssicherheit. Diese Innovationskraft in allen Bereichen des Unternehmens ist auf dem Messestand in Nürnberg sicht- und spürbar.

Standbereiche geben Orientierung

Zur thematischen Orientierung gliedert sich der Messestand in einzelne Themenfelder. Im Bereich „Privater Wohnbau“ präsentiert Schüco sein werkstoffübergreifendes Systemangebot zur Ausführung von Fenstern, Türen und Schiebetüren mit integrierten Zusatzfunktionen. Dazu gehören verschiedenste integrierte Sonnenschutzvarianten und Funksensoren.

Der Exponat-Schwerpunkt im Bereich „Privater Wohnbau“ liegt auf bodentiefen Fenstern und Schiebetüren für eine moderne, lichtdurchflutete Architektur im Ein- bzw. Zweifamilienhaus. Neben der Präsentation neuer Systemlösungen der Schüco LivIng Familie wird auch die Erweiterung der Systemplattform Schüco FocusIng um die Variante Schüco FocusIng MD (Mitteldichtungssystem) sowie Schüco FocusIngSlide vorgestellt: eine neue großformatige Hebeschiebetür mit der Bautiefe 70/167 Millimeter, variablen Öffnungsweiten und vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten für einen maximalen Lichteinfall.

Der Bereich „Gewerblicher Wohnbau“ fokussiert den materialübergreifenden, mehrgeschossigen Wohnbau für die Sanierung und den Neubau. Auf dem Messestand ist dafür unter anderem eine werkstoffübergreifende Inszenierung zu sehen, die für eine optische Verschmelzung von Material und Funktion steht und praxisgängige Elementkombinationen aus Kunststoff und Aluminium in diesem Marktsegment visualisiert.

Ebenfalls in diesem Bereich verortet sind zwei Exponate, die die Möglichkeiten zur Reduzierung von CO2-e bei Schüco Kunststoff-Elementen für ein klimaneutrales Bauen heute und in Zukunft aufzeigen. Eine Studie, die sich speziellen klimatischen Herausforderungen der Zukunft widmet, zeigt darüber hinaus, auf welche Weise sich der Gebäudehüllenspezialist mit prognostizierten Umweltszenarien auseinandersetzt und an Lösungen arbeitet, um Menschen und Sachwerte zu schützen.

Service und Recycling als strategischer Schwerpunkt

Die Service-Präsentation bildet einen weiteren strategisch wichtigen Bereich. Hier geht es um digitale Tools, Maschinen, um Marketing- und Verkaufsservices, den Schüco Wartungs- und Reparaturservice sowie den Recycling-Service von RE:CORE.

Der Recyclingspezialist wurde 2022 als Joint Venture von Remondis und Schüco mit dem Ziel gegründet, durch einen geschlossenen Kunststoff-Wertstoffkreislauf einen tatkräftigen Beitrag zu einer nachhaltigen Bauwirtschaft zu leisten. Mittlerweile hat RE:CORE seine Recyclingservices auch für die Werkstoffe Aluminium, Stahl und Glas erweitert.

Mit diesem Leistungsportfolio entlang der gesamten Wertschöpfungskette bietet das Unternehmen seinen Partnerbetrieben individuell konzipierbare Rundum-Sorglos-Pakete – in einer verlässlichen und zukunftsgerichteten Partnerschaft.