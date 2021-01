Schönstes Wandererlebnis vor der Haustür

Online Abstimmung: Hermannshöhen können ‚Deutschlands schönster Wanderweg‘ werden

Kreis Gütersloh. Verläuft Deutschlands schönster Wanderweg durch den Kreis Gütersloh? Das können jetzt alle Teilnehmer einer Online-Abstimmung entscheiden. Zusammen mit neun weiteren Fernwanderwegen sind die Hermannshöhen von der Fachzeitschrift ‚Wandermagazin‘ als Anwärter für den Titel ‚Deutschlands schönster Wanderweg 2021‘ nominiert. Wer die Route, die sich auch durch den Kreis Gütersloh, nämlich durch die Orte Borgholzhausen, Halle (Westf.) und Steinhagen schlängelt, zum Titel verhelfen will, kann ab sofort und noch bis zum 30. Juni 2021 online auf der Website des Wandermagazins abstimmen und dabei gleichzeitig an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Viele Menschen aus dem Kreis Gütersloh und aus der Nachbarschaft kennen die Hermannshöhen und lernten sie im vergangenen Jahr wohl noch besser kennen: Auf 226 Kilometern führen Hermannsweg und Eggeweg, die beiden Bestandteile des Weges, der bereits als ‚Top Trail of Germany‘ ausgezeichnet wurde, durch zwei Naturparke und zu einer Vielzahl attraktiver Ausflugsziele. Während Wander-Urlauber die Gesamt-Strecke von der Ems bis ins Sauerland in 13 Tages-Etappen genießen, können sich Einheimische über Lieblings-Wegstücke für Sonntags-Spaziergang, Feierabend-Tour oder Familien-Ausflug am Kamm des Teutoburger Waldes freuen – die aktuellen Corona-Maßnahmen dabei natürlich immer im Hinterkopf.

Nicht nur im Kreis Gütersloh, sondern entlang der gesamten Wegstrecke ist die Auswahl groß, denn entlang des Kammwegs auf den Höhen von Teutoburger Wald und Eggegebirge liegen liebenswerte historische Orte und unvergleichliche Naturlandschaften nahe zusammen. So lassen sich auf einer nur wenige Kilometer langen Wanderung Burgen und Quellen, bizarre Felsen und tiefe Wälder, weite Ausblicke und spannende Einblicke in die Geschichte erleben.

Zur Abstimmung geht es unter: wandermagazin.de/wahlstudio.

Weitere Infos zu den Hermannshöhen und zum Wandern im Kreis Gütersloh gibt es unter: erfolgskreis-gt.de/freizeit/wandern.