Schnelltest-Kapazitäten auch in der Innenstadt

Gütersloh. Die Stadt Gütersloh lotet zusammen mit Apotheken und anderen Institutionen intensiv alle Möglichkeiten für dezentrale Schnelltest-Angebote der Bevölkerung aus. Ziel sei es, möglichst an mehreren Stellen und auch in der Innenstadt Schnelltests anzubieten, sagte die Erste Beigeordnete Christine Lang jetzt (12.3.21) in der Ratssitzung. DRK und zwei Apotheken testeten bereits, die Malteser wollten Testangebote an ihrem Standort an der Werner-von-Siemens-Straße machen, berichtete Lang weiter. Weitere Angebote seien ebenfalls in Planung.

“Wir sind dran am Thema,“ berichtete Lang mit Blick auf verschiedene politische Anträge und die Beiträge dazu in der Ratssitzung. Malteser wie DRK seien bei Bedarf auch offen, weitere Teststellen an weiteren Standorten zu betreiben. Lang berichtete weiter, dass es absehbar auch Testkapazitäten in der Innenstadt geben werde. So plane die Apotheke am ZOB die Aufstellung eines Containers auf dem Konrad-Adenauer-Platz; auch das Sanitätshaus Mitschke bereite Testangebote vor. Bürgermeister Morkes führe derzeit Gespräche, um Orte in der Innenstadt zu finden, die genutzt werden könnten.

„Gütersloh ist da auf gutem Weg,“ so Lang weiter. Mit Blick auf die Finanzierungszusagen des Bundes sei es den verschiedenen Anbietern möglich, in Eigenregie die Testungen durchführen, wo nötig unterstützt durch die Stadt. „Das muss alles professionell durchgeführt werden, insoweit sind wir froh, dass es hier verschiedene versierte Anbieter geben wird.“