Schnapp den Osterhasen

Osterhasensuche in der Gütersloher Innenstadt

Gütersloh. Passend zur Osterzeit schickt die Gütersloh Marketing (gtm) Familien und Spielebegeisterte erneut auf virtuelle Osterhasensuche in Gütersloh. Mit der kostenlosen Smartphone-App „OsterGlück Gütersloh“ können bis zum Ende der Osterferien am 16. April 2023 in der Gütersloher Innenstadt virtuelle Osterhasen geschnappt werden, die mittels Augmented-Reality im Gütersloher Straßenbild erscheinen. Jeder geschnappte Osterhase schaltet zudem einen Buchstaben des Lösungswortes frei, mit dem Interessierte über die Webseite der gtm an einer Verlosung teilnehmen können. Zu gewinnen gibt es unter anderem Spiele, Gütersloh-Souvenirs und Stadtgutscheine im Gesamtwert von etwa 500 Euro.

Die App „OsterGlück Gütersloh“ ist ab sofort in Google Play oder im App Store erhältlich. Alle Informationen zur App und die Teilnahmebedingungen für die Verlosung finden Sie unter www.guetersloh-marketing.de.