Schlüsselübergabe bei porta Möbel in Barkhausen

Porta Westfalica. Nach 18 erfolgreichen Jahren als Geschäftsleiter des porta Einrichtungshauses in Porta Westfalica-Barkhausen übergibt Detlev Horn in diesen Tagen seine Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Wolfgang Knop. Horn, seit 1988 bei porta tätig, freut sich auf seine neue Aufgabe und übergibt seinem Nachfolger ein erfolgreich wirtschaftendes und gut bestelltes Haus: „Ich bin seit Januar 2003 als Hausleiter hier in Barkhausen tätig gewesen und trete meine neue Aufgabe natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge an. Mein Team und ich haben in den vergangenen fast zwanzig Jahren eine Menge toller Sachen auf die Beine gestellt“, verrät der gebürtige Barkhausener, und ergänzt: „Jetzt freue ich mich auf meinen neuen Aufgabenbereich als Vertriebsgeschäftsführer.“ Die gut eingespielte Mannschaft am Standort Barkhausen hat ihren langjährigen Chef auf Grund der derzeitigen Pandemie-Beschränkungen leider ohne große Feierlichkeiten verabschieden müssen. Immerhin für das Foto der symbolischen Schlüsselübergabe an Wolfgang Knop konnten die zwei portaner ihren Mund-Nasen-Schutz kurz abnehmen. Wolfgang Knop ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Stammsitz des 1965 gegründeten Unternehmens kein Unbekannter, pflegen doch alle porta Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den 26 Standorten in ganz Deutschland ein sehr gutes und freundschaftliches Verhältnis. Er leitete seit dem 1. Oktober 2012 die Geschicke des porta Möbelhauses in Wallenhorst bei Osnabrück. Die erste große Amtshandlung für den neuen Hausleiter steht bereits am kommenden Montag an: Dann öffnet das porta Stammhaus nach wochenlangem Lockdown wieder seine Türen für Kundinnen und Kunden. Im ersten Schritt mit individueller Terminvergabe unter dem Titel „Click & Meet“. Beratungstermine können telefonisch unter 0571-95530, per E-Mail unter Barkhausen@porta.de und über das Kontaktformular auf www.porta.de vereinbart werden.