Schlangen hat jetzt eine Insekten-Tankstelle

Detmold. Die Förderung der Biodiversität ist eine Strategien zur Minderung der Folgen der globalen ökologischen Krise – Schlangen tut etwas! Am Sonntag dem 29.05. gestalteten viele kleine und große Besucher*innen mit Eifer und Farbe neun wunderbare Bienen-Beete vor dem Bürgerhaus zum Trotz des mäßig sonnigen Wetters.

Bei Wildkräuter-Limo und Bananenwaffeln informierten Lippe im Wandel e.V. und die Aktionsgruppe Gemeinschaftsgarten Schlangen über Wildpflanzen und Insekten und weitere nachhaltige Projekte der Transition Town Initiative aus Detmold. Auch Insekten-Nisthilfen wurden gebaut und tragen ab sofort dazu bei, dass einige der ca. 600 in Deutschland lebenden Wildbienenarten – von denen einige auf der roten Liste stehen – Nahrung und Unterschlupf und Baumaterial finden. Löcher- und Mauerbienen nisten z.B. in Hohlräumen von Stängeln, Masken-, Holz- und Blattschneiderbienen benötigen andere Hohlräume z.B. in Holz und Stein. Mehr als 50% der Wildbienenarten brüten im Boden, daher wurden auch Töpfe mit Sand-Lehm-Gemisch aufgestellt – beispielsweise für Seidenbienen- und Sandbienenarten. Wir sind gespannt, ob jemand einzieht!

Dies war der erste Familien-Mitmach-Tag der Gemeinschaftsgarten-Gruppe. Diese ist entstanden durch den Arbeitskreis Nachhaltigkeit der Gemeinde Schlangen und Lippe im Wandel e.V. Durch die Aktion trägt Schlangen nun dazu bei, Lebensraum und Artenvielfalt zu fördern – bald werden bunte Blumen die bunten Beete zieren. Wer mehr über die Aktionsgruppe erfahren will, kann sich unter www.lippeimwandel.de Informieren. An dieser Stelle einen herzlichen Dank an die freundliche Unterstützung des Schlänger Bauhofs beim Befüllen der Beete mit Pflanzerde und an die Firma Pelipal für die Spende der Palettenrahmen. Hier noch ein Hinweis für WildpflanzenInteressierte: Am 28. August wird die offizielle Eröffnungsfeier des Essbaren Wildpflanzenparks (EWILPA) in Bad Lippspringe mit nettem Rahmenprogramm stattfinden.