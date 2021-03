Saisonstart für Gräflichen Park Bad Driburg

Bad Driburg. Nach langen Vertragsverhandlungen mit der Stadt, kann der Gräfliche Kurpark in Bad Driburg am 1. April 2021 wieder in die Saison starten. Wie in jedem Jahr lädt dann auf dem 64 Hektar großen Areal ein englischer Landschaftspark mit einem historischen Baumbestand und vielen Attraktionen wie einem Irrgarten mit der begehbaren Skulptur „Kopf undKörper Bad Driburg“ des Künstlers Michael Sailstorfer, dem Garten von Staudenstar Piet Oudolf mit einer Frühblüher–Bepflanzung der Niederländerin Jacqueline van der Kloet oder dem „Ying und Yang“ Brunnen von AngelaConnor zueinem erholsamen Aufenthalt ein. Jetzt im Frühjahr kann in den nächsten Wochen gleich eine weitere Attraktion bestaunt werden: Die Tulpenshow hinter der Konzertmuschel. Hier blühen dann über 280 verschiedene Tulpensorten, die zusammen mit rund 180.000 Blumenzwiebeln von Parkdirektor Heinz Josef Bickmann und seinem Team bereits im letzten Herbst gepflanzt wurden.„Wir freuen uns, dass wir mit dem neuen Heilbadvertrag einen Generationenvertrag über 15 Jahre abschließen konnten und der Park als Gräflicher Kurpark und damit auch 240 Jahre Stadtgeschichte weiterhin den Bad Driburgern und den Gästen aus nah und fern erhalten bleibt“, erklärt Volker Schwartz, Geschäftsführer Gräflicher Park Health & Balance Resort.Der Gräfliche Park ist der einzige Kurpark in Deutschland, der noch in privater Hand bei der Grafenfamilie von Oeynhausen–Sierstorpff liegt.

Gräflicher Park mit neuen Tarifen

Die Öffnungszeiten des Gräflichen Parks sind täglich von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Im Vergleich zum Vorjahr gelten ab 2021 neue Eintrittspreise. „Aufgrund der neuen Regulierungen im neuen Heilbadvertragzwischen der Stadt Bad Driburg und dem Gräflichen Park musste eine Erhöhung der Eintrittsgelder erfolgen“, erklärt Bürgermeister Burkhard Deppe. „Diese Eintrittsgelder werden 1:1 für die Instandhaltung des Parks verwendet.“ Die neuen Tarife gestalten sich wie folgt:

Tagesticket: 7,50 Euro (inkl. 2,50 Euro Verzehrbon)

Jahreskarte für Bewohner Einzel: 30 Euro

Jahreskarte für Bewohner Familie: 50 Euro

Jahreskarte für Gäste Einzel: 40 Euro

Jahreskarte für Gäste Familie: 60 Euro

Eventuelle Guthaben der Jahreskarten aus 2020 können noch im gesamten Kalenderjahr 2021 eingelöst werden.

Hotel Gräflicher Park Health & Balance Resort bleibt weiterhin geschlossen

Gleichwohl der Gräfliche Park in die Saison startet, muss das Hotel Gräflicher Park Health & Balance Resort mit seinen 135 Zimmernaufgrund der Corona–Pandemie weiterhin geschlossen bleiben. Wann Gastronomie und Hotellerie wieder öffnen können steht nach wie vor nicht fest. „Für über 200 Mitarbeiter von uns ist diese Schließung ohne eine Perspektive auf eine Wiedereröffnung besonders belastend. Hier steht eine ganze Branche am Abgrund.“ Volker Schwartz hofft auf ein baldiges Ende und eine dauerhafte Öffnung. „Auch an einer Öffnung nach dem Tübinger Modell mit Schnelltests würden wir sofort partizipieren.“

Information im Überblick: Eine Tageskartekostet derzeit 5,00Euro für Erwachsene. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Sobald die Gastronomie im Gräflichen Park wieder öffnen darf, gilt die Tageskarte wieder als Verzehrgutschein in Höhe von 2,50 Euro. Der Eintritt kostet dann 7,50Euro. Auch die Parkführungen mit Parkdirektor Heinz Josef Bickmannund seinemTeamstarten wieder mit der Eröffnung des Hotels. Aktuelle Informationen auch unter www.graeflicher–park.de