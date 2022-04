Saisonstart: Die Burg ruft!

Bielefeld Marketing stellt neue touristische Angebote vor – von der Weinstunde im Sparrenburg-Verlies bis zur neuen Route des Kulinarischen Spaziergangs

Bielefeld. Wenn die touristische Saison in Bielefeld am 1. April 2022 auf der Sparrenburg startet, können sich die Menschen aus Bielefeld und der Region nicht nur auf neue Angebote rund um Bielefelds Wahrzeichen freuen, sondern auch auf besondere Stadtführungen durch die City. Die Tourismus-Abteilung der Bielefeld Marketing bietet wieder mehr als 30 thematische Führungen, Rundgänge und Pauschalangebote an.

Von dem klassischen Altstadt-Rundgang bis zur spritzigen Segway-Tour – etwa 150 öffentliche Termine stehen zur Auswahl. Für Familien gibt es wieder eine Ostereier-Suche, dieses Mal mit dem Fahrrad.

Neue Route des Kulinarischen Spaziergangs

„Die Kombination von einer Stadtführung mit einem Drei-Gänge-Menü ist in Bielefeld sehr gefragt, deshalb haben wir jetzt eine neue fünfte Route des Kulinarischen Spaziergangs entwickelt – durch das Neustädter Viertel“, sagt Gabriela Lamm, Leiterin der Tourismus-Abteilung von Bielefeld Marketing. Der Spaziergang entlang der Straßen und Gässchen durch das Viertel unterhalb der Sparrenburg beginnt an der Neustädter Marienkirche und endet an der Obernstraße in der Altstadt.

Für das leibliche Wohl zwischendurch sorgen „Peppers“ (Vorspeise), „Block House Bielefeld“ (Hauptgang) und „Brasserie“ (Dessert). Für den Kulinarischen Spaziergang durch das Neustädter Viertel gibt es zunächst acht Termine, freitags von 17 bis 21 Uhr. Premiere ist am 22. April 2022. Auch die anderen Kulinarischen Spaziergänge „Entlang des leinenen Fadens“, „Durch die Altstadt“, „Vom Spinnrad zur Stadtmauer“ sowie „Rund um den Siggi“ sind bereits buchbar.

Jeden Samstag öffentliche Führungen

Ob zu Fuß oder mit dem Bus – ab April bis Oktober ist wieder jeden Samstag eine öffentliche Führung durch die City möglich. Samstags um 11 Uhr startet der öffentliche Rundgang durch die Altstadt an der Tourist-Information, jeden ersten Samstag wird diese Tour als öffentliche Rundfahrt mit dem Bus angeboten. Außerdem können sich Bielefelder und Bielefelderinnen und ihre Gäste jeden ersten Samstag im Monat um 13:30 Uhr bei einem „Blind Date mit deiner Stadt“ überraschen lassen.

Sparrenburg wieder sieben Tage geöffnet

Nach dem Winterschlaf der Fledermäuse startet die Sparrenburg am 1. April in die neue Saison. Dann ist die Burg nach zwei Jahren erstmals wieder an sieben Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Von montags bis samstags werden zwei öffentliche Kasematten-Führungen angeboten (12 + 14.30 Uhr), sonntags eine weitere um 16 Uhr. Während der Wochenend-Führungen werfen die Teilnehmenden auch einen Blick in das Verlies am Fuße des Burgturms.

Weinquiz im Verlies am Fuße des Burgturms

Das Verlies war in den vergangenen Jahren ein Lagerraum und wurde nun vom ISB (Immobilienservicebetrieb der Stadt) für Besuchergruppen wieder hergerichtet. „Wir freuen uns über die neue Location an unserem Wahrzeichen und starten an diesem urigen Ort mit einem besonderen Weinabend“, sagt Martin Knabenreich, Geschäftsführer von Bielefeld Marketing.

„Hora vini – unterhaltsames Weinquiz im Sparrenburg-Verlies“: Wein und Snacks kombiniert mit Geschichten zum Verlies und Anekdoten zum Wein. Wo einst Gefangene vom Turm aus hineingeworfen wurden, präsentiert Sparrenburg-Gastwirt Michael Niegisch den Wein, Burgwartin Ditta Sokolowsky erzählt Anekdoten. Die Weinstunde findet jeden vierten Freitag im Monat statt: Premiere ist am 27. Mai 2022. Auch für das exklusive Picknick auf dem Sparrenburg-Turm für zwei bis fünf Personen gibt es 2022 wieder neue Termine.

Bielefeld für Gruppen

Neben öffentlichen Terminen gibt es zahlreiche Angebote für Gruppen. Ob Bollerwagen-Tour über den Johannisberg, ein Gin-Tasting auf der Bürgerterrasse auf dem Johannisberg, die Kiez-Tour durch den Westen oder eine Boßeltour auf der Sparrenburg-Promenade – für verschiedenste Interessen ist etwas dabei.

Bielefeld für Kinder

Für Kinder von 5 bis 9 Jahren gibt es eine neue interaktive Tour auf der Sparrenburg. Schwerpunkt der Tour ist das 13. Jahrhundert, in dem die Burg erbaut wurde. Die Kinder erleben spielerisch, wie das Leben im Mittelalter aussah. Zum Abschluss kann jedes Kind im Verlies ein eigenes Wappenschild entwerfen und ausmalen.

Per Fahrrad Ostereier suchen

Für die Osterferien bietet Bielefeld Marketing eine besondere Aktion an. Am Wegesrand von den beiden Freizeit-Radrouten „Um’n Pudding“ und „Bielefeld aufspüren“ werden vom 9. bis 24. April 2022 jeweils fünf nummerierte Ostereier auf farbenfrohen Plakaten versteckt.

Wer alle fünf Eier einer Radroute findet, fotografiert und per Email einsendet (tourismus@bielefeld-marketing.de), kann einen tollen Preis gewinnen. Für vier Gewinner-Familien veranstaltet Bielefeld Marketing am Samstag, 11. Juni 2022, um 16 Uhr, eine Extra-Tour auf der Sparrenburg: Kasematten-Führung für kleine Vampire – Transsilvanien für Mutige.

Alle Angebote auf www.bielefeld.jetzt

Das 13-köpfige Stadtführer-Team der Bielefeld Marketing GmbH hat im vergangenen Jahr insgesamt 3.214 Menschen durch die Stadt geführt – trotz Corona-bedingter Einschränkungen. Zum Vergleich: 2019 waren es knapp 12.000. Alle Touren sind auf bielefeld.jetzt zu sehen. Öffentliche Termine können online direkt gebucht werden. Bei Gruppenanfragen helfen gerne die Mitarbeiter in der Tourist-Information (Niederwall 23, 33602 Bielefeld, 0521 516999, touristinfo@bielefeld-marketing.de).