Rückblick auf die EK Fashion Ordertage

Emotionale Einkaufserlebnisse in Salzburg, Mannheim, Bielefeld

Bielefeld. Attraktiv und trendig, abverkaufsstark durch überzeugende Preisstellungen und dazu mit einer Marge ausgestattet, die sich für den Handel rechnet: So präsentierten sich die neuen Brands für Frauen, Männer und Kinder von EK Fashion in Salzburg (20.07.), Mannheim (22./23.07.) und Bielefeld (29./30.07.) und einmal rein digital (28.07.).

Nicht nur anschauen, sondern auch anfassen und anprobieren: Auf den EK Fashion Ordertagen der EK/servicegroup hatten die angeschlossenen Modehändler endlich wieder Gelegenheit, sich real und in Farbe ein Bild von den Kollektionen Frühjahr/Sommer 2022 ihrer Verbundgruppe zu machen und sich dabei persönlich mit EK Experten und Kollegen auszutauschen. Eine Chance, die vielfach genutzt wurde und sich in entsprechend guten Besucherzahlen sowie einer positiven Stimmung in den Messehallen widerspiegelte.

Die erfolgreichen EK Eigenmarken im DOB-Bereich heißen St. Barth, No One Else und In Shape, modische Männer tragen Marco Manzini sowie die neue Freizeitlinie Supply & Co., die neben der Babyface-Kollektion auch im KIKO-Segment modische Zeichen setzt.

Neben den Private Labels der kommenden Saison rückte das Mega-Thema Nachhaltigkeit in den Blickpunkt: Hier steht die neue Pop-up-Fläche SUSTAINABILITY NOW! für hohe Aufmerksamkeit und starke Umsätze am POS.

Die Zukunft des Handels als dritter (Wohlfühl-)Ort für den Shopper beleuchteten externe Handelsprofis in einer 60-minütigen Talkrunde, die im Video „Nur Online braucht kein Mensch! – Der dritte Ort als Erfolgsfaktor für den Retail!“ zum Abruf auf den Ordertagen festgehalten wurde. Last, but not least zeigten sich die vielen Fachbesucher vom neuen digitalen EK Fashion BrandBook mit dem Komplett-Überblick über die Fashion-Lieferanten begeistert.

Das Fazit der Bielefelder Modemacher fiel dann auch entsprechend positiv aus: „Die Modebranche wird von der rasanten Digitalisierung profitieren, doch sie lebt vor allem vom persönlichen Austausch. Deshalb waren die Live-Ordertage für alle Beteiligten ein ebenso gewinnbringendes wie emotionales Erlebnis“, so Thomas Schwab, Head of Sales & Marketing D-A-CH im Geschäftefeld EK Fashion.