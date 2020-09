Reiseland Niedersachsen Launcht APP zur Radroutenplanung

Niedersachsen. Pünktlich zum Altweibersommer bringt das Radland Niedersachsen die verbesserte Rad-Navi-App raus, nachdem der beliebte Radroutenplaner schon Ende 2019 ein komplettes Facelift verpasst bekommen hat.

Neben einem modernen Design der Smartphone-Anwendung profitieren Nutzer von einer Reihe technischer Erweiterungen: Karten und Routings können ab sofort sowohl online als auch offline geplant und aufgerufen werden. Individuelle Ziele und Zwischenstopps lassen sich direkt auf der Karte auswählen. Und die Verknüpfung mit dem Portal www.reiseland-niedersachsen.de ermöglicht es, direkt bei der Planung Tipps zu erhalten, was am Start- oder Zielort sowie am Wegesrand an Attraktionen und Sehenswürdigkeiten wartet.

„Ob auf einer eigens geplanten Tour oder auf einer unserer bewährten Routen durch das Reiseland Niedersachsen: Mit der Rad-Navi-App geben wir Radtouristen einen Begleiter an die Hand, der sie auch ohne Internetverbindung immer zuverlässig ans Ziel bringt. Und nicht nur das: Die neue App zeigt bei Bedarf auch Geheimtipps und spannenden Orte am Wegesrand, die man auf den ersten Blick vielleicht nicht wahrnimmt“, erklärt Meike Zumbrock, Geschäftsführerin der TourismusMarketing Niedersachsen (TMN). Die App mit allen Funktionen ist dabei vollkommen kostenfrei und sowohl im Google Play Store als auch im Apple Store verfügbar.

Das mobile Rad-Navi kann, genau wie der Radroutenplaner unter www.niedersachsen-radroutenplaner.de, nicht nur zur Tourenplanung in Niedersachsen, sondern in ganz Deutschland genutzt werden. Der Radroutenplaner ist darüber hinaus in den Niederlanden und in Teilen weiterer Nachbarländer Deutschlands routingfähig. Das beliebte Online-Tool bietet ebenfalls Zugriff auf alle Inhalte des Reiseland-Portals. Es ermöglicht Nutzern ferner, ihre Routen zu drucken oder online mit Freunden zu teilen.

