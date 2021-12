RB 75: Schienenersatzverkehr mit Bussen in den späten Abend- und Nachtstunden

Aufgrund von Bahnsteig- und Gleisarbeiten wird der Fahrplan der Linie RB 75 (Haller Willem) am 8. und 15. Januar angepasst. Für die ausfallenden Zugverbindungen in den späten Abend- und Nachtstunden wird an beiden Tagen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Betroffen ist der Streckenabschnitt von Wellendorf bzw. Sutthausen nach Osnabrück.

Von Bielefeld Hbf nach Osnabrück Hbf

Am Samstag, 8. Januar 2022, werden alle ausfallenden Zugverbindungen mit einem Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient. Die Abfahrt der Busse erfolgt in Sutthausen um 23:50 Uhr und um 00:50 Uhr. Osnabrück Hbf wird um 00:07 Uhr und um 01:07 Uhr erreicht. Von Bielefeld bis Sutthausen verkehren die Züge regulär.

Am Samstag, 15. Januar 2022, werden alle ausfallenden Zugverbindungen mit einem Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient. Die Abfahrt der Busse erfolgt in Wellendorf um 23:36 Uhr und um 00:36 Uhr. Osnabrück Hbf wird um 00:17 Uhr und um 01:17 Uhr erreicht. Von Bielefeld bis Wellendorf verkehren die Züge regulär.

Der Zugverkehr in Richtung Bielefeld ist von der Baumaßnahme nicht betroffen. Die Züge verkehren nach dem regulären Fahrplan.

Haltestellen der Ersatzbusse:

Osnabrück Hbf Hauptbahnhof, Bussteig 2 (Bahnhofsvorplatz)

Osnabrück-Sutthausen Bahnhof Sutthausen

Oesede Gildehaus

Kloster Oesede Am Markt

Wellendorf Wellendorf Bahnhof

Der Ersatzfahrplan ist unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien (z.B. www.bahn.de) abrufbar. Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, werden gebeten, sich so früh wie möglich vor Fahrtantritt unter der Telefonnummer 0541 2002 4321 (zum Ortstarif, Mobilfunk kann abweichen) zu melden. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen leider nicht möglich.

In den Zügen der NordWestBahn gilt die 3G-Regel: Fahrgäste müssen nachweislich geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet sein. Weiterhin gilt die Verpflichtung, eine medizinische Maske (OP-Maske, Maske des Typs FFP2 oder KN95/N95 ohne Ventil) zu tragen. Diese Pflicht gilt auch beim Betreten des Bahnhofsgeländes sowie in den Ersatzbussen. Unter www.nordwestbahn.de/corona informieren wir immer aktuell, was es im Zusammenhang mit dem Coronavirus bei Fahrten in den Zügen der NordWestBahn zu beachten gibt.

