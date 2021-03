RB 75: Beeinträchtigungen und Ersatzverkehre zwischen Bielefeld Hbf und Quelle

Bielefeld. Aufgrund von Bahnsteigarbeiten der Deutschen Bahn (DB Netz AG) in Brackwede kommt es vom 29. März bis 1. April auf der Linie RB 75 „Haller Willem“ zu Fahrplananpassungen. Der Streckenabschnitt zwischen Bielefeld Hbf und Quelle wird mit einem Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient.

Von Bielefeld Hbf nach Osnabrück Hbf

Am Montag, 29. März, werden drei Zugverbindungen in den Abendstunden, am Dienstag, 30. März, die ersten beiden und die letzten beiden Zugverbindungen des Tages und am Mittwoch, 31. März, die ersten beiden und die letzte Zugverbindung des Tages ab Bielefeld bis Quelle durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient. An Gründonnerstag, 1. April, kommt es auf dem Streckenabschnitt ab Betriebsstart bis 10:04 Uhr zu Beeinträchtigungen. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Bielefeld Hbf zur Minute 40 bzw. 06 und somit 19 bzw. 23 Minuten früher als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Quelle wird zur Minute 04 bzw. 30 erreicht und somit 8 Minuten früher als die Ankunft der regulären Zugverbindungen. In Quelle besteht Anschluss an die regulären Zugverbindungen der Linie RB 75 in Richtung Osnabrück.

Bitte beachten: An Gründonnerstag, 1. April, werden die Zugverbindungen des Zwischentaktes von 6:27 bis 8:27 Uhr nicht mit einem Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient. Fahrgäste werden gebeten, frühere oder spätere Reisezeiten zu wählen.

Von Osnabrück Hbf nach Bielefeld Hbf

Von Osnabrück Hbf bis Quelle fahren die Züge nach dem Regelfahrplan. Ab Quelle bis Bielefeld Hbf sind am Montag, 29. März, vier Zugverbindungen in den Abendstunden betroffen. Am Dienstag und Mittwoch, 30. und 31. März, ist der Zugverkehr in den Morgen- und in den Abendstunden eingeschränkt. Am Gründonnerstag, 1. April, kommt es zu Beeinträchtigungen ab Betriebsstart bis 10:15 Uhr. Die Abfahrt der Ersatzbusse erfolgt in Quelle zur Minute 47 bzw. 21 und somit 7 Minuten später als die Abfahrt der regulären Zugverbindungen. Bielefeld Hbf wird zur Minute 15 bzw. 49 und somit 22 bzw. 27 Minuten später als die Ankunft der regulären Zugverbindungen.

Bitte beachten: An Gründonnerstag, 1. April, werden die Zugverbindungen des Zwischentaktes (ab Halle Westf. von 6:59 bis 8:59 Uhr) nicht mit einem Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient. Fahrgäste werden gebeten, frühere oder spätere Reisezeiten zu wählen.

Haltestellen der Ersatzbusse:

Quelle Bushaltestelle „Quelle, Bahnhof“

Quelle-Kupferheide Bushaltestelle „Albertstraße“

Brackwede Fernbushaltestelle direkt vor dem Bahnhof

Bielefeld Hbf Bushaltestelle „Europaplatz“

Der Ersatzfahrplan ist auf der Homepage der NordWestBahn unter www.nordwestbahn.de verfügbar und in den digitalen Auskunftsmedien (www.bahn.de) abrufbar.

Wir weisen darauf hin, dass in den Zügen der NordWestBahn die Verpflichtung gilt, eine medizinische Maske (OP-Maske, Maske des Typs FFP2 oder KN95/N95 ohne Ventil) zu tragen. Diese Pflicht gilt auch beim Betreten des Bahnhofs-geländes, an den Ersatz­haltestellen sowie in den Ersatzbussen. Auf unserer Homepage informieren wir immer aktuell, was es im Zusammenhang mit dem Coronavirus bei Fahrten in den Zügen der NordWestBahn zu beachten gibt unter www.nordwestbahn.de/corona