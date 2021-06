Quartett kehrt zurück vor das Rathaus

Neuer Fotograf macht Alltagsmenschen wieder komplett

Rietberg. Es wird wieder fotografiert vor dem Historischen Rathaus. Denn der Fotograf ist zurück – jene Figur der Alltagsmenschen, die im vergangenen September bei einem Autounfall »verletzt« worden war. Und gerade diese Gruppe Alltagsmenschen aus der Hand der Künstlerin Christel Lechner – der Mann mit Aktentasche, die Nonne, die Frau mit Einkaufstasche und der Fotograf – bewegen immer wieder Touristen, Besucher und Spaziergänger zu spontanen Fotoaufnahmen vor dem Rathaus.

Wie berichtet, hatte ein Autofahrer beim Zurücksetzen den Fotografen so stark beschädigt, dass dieser nicht mehr zu reparieren war. So musste letztlich eine neue Figur geschaffen werden. Die Rechnung über mehr als 8000 Euro übernimmt die Versicherung des Unfallfahrers. Der neue Fotograf ist in den letzten Tagen des Junis geliefert und zusammen mit den anderen Figuren der Gruppe vor dem Rathaus montiert worden. Die kühleren Monate verbringt die Vierergruppe in der Regel in ihrem Winterquartier in Mastholte, vor dem dortigen Heimathaus. Der Heimatverein Mastholte hatte das Quartett 2005 mithilfe einer Spende der damaligen Sparkasse Rietberg erworben.