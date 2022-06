Prothesenbau – Mobil zurück ins Leben

Schloss-Holte Stuckenbrock.Plötzlich fehlt ein Stück vom Bein. Was bisher selbstverständlich war wie Treppensteigen, Autofahren, Spazierengehen, wird in Frage gestellt. Hinzu kommt der seelische Schock. Das Gefühl, mit dem fehlenden Körperteil kein ganzer Mensch mehr zu sein. Mit ihm einen Teil seines Selbst und all das verloren zu haben, was das Leben bisher ausmachte.

Wir haben als Orthopädie-Techniker bereits viele Menschen bei einer Amputation begleitet. Wir haben miterlebt, wie sie die gewaltige Herausforderung gemeistert und neue Lebensinhalte für sich entdeckt haben. „Der Mut dieser Menschen ringt uns Bewunderung ab und verpflichtet uns, sie mit ebenso grosser Anstrengung zu unterstützen. Für uns ist klar, dass wir für Sie die optimale Prothese herstellen möchten.Dass wir Sie zusammen mit Ärzten, Therapeuten, Pflegefachkräften und Wundspezialisten unterstützen können. Doch es sind schlussendlich nur die Betroffenen alleine, die sich mit starkem Willen die eigene Lebensqualität zurückerobern können.

Das Team des Orthopädie-Technik Zentrum Künzelt in Schloss-Holte Stuckenbrock und Hamm heißen Sie willkommen. „Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt unseres Denkens und unserer Arbeit. Unser Ziel ist die Steigerung der Lebensqualität von behinderten Menschen. Wir blicken mittlerweile auf über 30 Jahre Erfahrung im modernen Prothesenbau und bei der Anpassung von Prothesen zurück“,,so Orthopädietechnikermeister Tobias Flechtker vom Orthopädie-Technik Zentrum Künzelt. Das Orthopädie-Technik Zentrum Künzelt ist Ansprechpartner für Prothesen jeder Art und Bauweise, unter anderem für:Oberschenkelprothesen,Armprothesen,Fußprothesen,Handprothesenund Sportprothesen.Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Sie haben Fragen?

Sanitätshaus Künzelt, Am Holter Kirchplatz, 133758 Schloss Holte-Stuckenbrock,Telefon: 05207/9291307

Orthopädie-Technik Zentrum Künzelt

Am Heessener Wald 11,(St.Barbara-Klinik),59073 Hamm,Telefon: 02381/306990