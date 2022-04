Gütersloh. Auf Einladung der Bürgerinformation Gesundheit und Selbsthilfekontaktstelle des Kreises Gütersloh (BIGS) findet am Donnerstag, 28. April, ein Online-Vortrag mit dem Thema ‚Prostatakarzinom: Früherkennung und erfolgreiche Therapie‘ statt. Ab 19 Uhr referiert PD Dr. Marcus Horstmann, Chefarzt der Klinik für Urologie im Klinikum Gütersloh.

Das Prostatakarzinom ist der häufigste bösartige Tumor bei Männern. Bei den krebsbedingten Todesursachen ist er nach dem Bronchialkarzinom die zweithäufigste Ursache. Für eine kurative Therapie ist eine frühe Erkennung signifikanter Tumoren unerlässlich. Dies kann derzeit am besten durch eine PSA-basierte (prostata-spezifisches Antigen) Früherkennung erreicht werden. Ab wann das sinnvoll ist und was es bei einer PSA gestützten Früherkennung zu beachten gibt, ist Inhalt des Vortrags von Dr. Horstmann. Auch das Stellen von Fragen an den Experten ist möglich.

Eine Anmeldung ist bei der BIGS per Email (bigs@kreis-guetersloh.de) erforderlich. Der Zugangslink wird spätestens am 28. April verschickt.