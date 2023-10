Programm des Heinz Nixdorf Forums im Oktober

Paderborn. Das Heinz Nixdorf Forum bietet im Oktober viel an. Hier finden Sie die Übersicht über alle Führungen im Oktober.

Ab jetzt wird alles leichter

Führung von Erwin Grosche durch das HNF

Gemeinsam mit Tochter Lisa, Freundin Barbara und Cousin Walter präsentiert Erwin Grosche seine bevorzugten Exponate im Heinz Nixdorf MuseumsForum. Am Sonntag, 8. Oktober von 10.30 Uhr bis 12 Uhr führt der Paderborner Kabarettist durch das weltgrößte Computermuseum.

Diese Tour bietet einen außergewöhnlichen Einblick in die Menschheitsgeschichte, da Erwin Grosche ungewöhnliche Erfindungen, faszinierende Geschichten und bewegende Entdeckungen aufgreift. Während er alles erläutert, sollte man nicht jedem Detail Glauben schenken. Die Führung ist nicht nur unterhaltsam, sondern offenbart auch eine ganz eigene Perspektive auf die Welt.

Die Teilnahme an der Führung kostet lediglich den Museumseintritt. Eine Anmeldung ist erforderlich unter www.hnf.de/grosche-oktober-2023.

Der Herbst wird bunt

Herbstferienprogramm im Heinz Nixdorf MuseumsForum

In den Herbstferien lädt das Heinz Nixdorf MuseumsForum wieder zu einem abwechslungsreichen Programm. Unter dem Motto „Der Herbst wird bunt“ startet die Ferienfreizeit am Dienstag, 10. Oktober und läuft über vier Tage bis einschließlich Freitag, 13. Oktober 2023.

An jedem Tag erwarten die teilnehmenden Kinder unterhaltsame Aktionen von 9 Uhr bis 15 Uhr. Neben kreativen Bastelangeboten und einem Blick auf die Grundlagen der Programmierung geht es auch um die Informationsgeschichte und insbesondere die Roboter des HNF.

Das Herbstferienprogramm richtet sich an junge Entdecker im Alter von acht bis zwölf Jahren. Zur Teilnahme ist ein Beitrag von 120 Euro zu entrichten. Die Anmeldung erfolgt unter www.hnf.de/herbstferienprogramm-2023.

Europäische Gedächtnismeisterschaft

Show der Meister im HNF

Im Heinz Nixdorf MuseumsForum ist die Europäische Gedächtnismeisterschaft zu Gast. Vom 20. bis 22. Oktober kommen die besten Gedächtnissportler nach Paderborn. Am Sonntag, 22. Oktober um 15 Uhr zeigen einige der Mentalspezialisten bei einer öffentlichen Vorstellung, was sie können.

Die Reihenfolge eines gemischten Kartenspiels auswendig lernen oder sich über 100 Namen zu den passenden Gesichtern in einer Viertelstunde einzuprägen, sind nur zwei der Aufgaben.

Zugleich vermittelt das unterhaltsame Programm, wie diese Geistesleistungen möglich sind, was die wissenschaftlichen Grundlagen sind und wie wir alle unser Gedächtnis sofort verbessern können.

Der Eintritt zu der Show am Sonntag ist frei, eine Anmeldung nicht notwendig.

Kino für das Ohr

Vortrag zur Rundfunkgeschichte im HNF

Der deutsche Rundfunk wird 100 Jahre alt. Einen Überblick über seine ebenso spannende wie wechselhafte Geschichte bis in die Gegenwart gibt am Dienstag, 24. Oktober um 19 Uhr im Heinz Nixdorf MuseumsForum Dr. Jörg Koch.

Am 29. Oktober 1923 wurde von Berlin aus die erste Unterhaltungssendung ausgestrahlt. In der Weimarer Republik diente der Rundfunk vornehmlich der Belehrung. Ab 1933 wurden dann vermehrt Kundgebungen und Propaganda über den „Volksempfänger“ gesendet und die Zahl subventionierter Empfangsgeräte nahm rasch zu. Nach dem Zusammenbruch der NS-Diktatur gewann das Programm wieder an Vielfalt. Informationen, Kultur und Unterhaltung teilten sich fortan die Sendezeiten. Heute stehen für verschiedene Zielgruppen unzählige Sender und Programme zur Verfügung. Die Entwicklung ist nicht abgeschlossen, denn Digitalisierung, Internet und Künstliche Intelligenz sorgen auch beim Radio für tiefgreifende Veränderungen.

Der Vortrag ist Teil der Reihe „Geschichte(n) im HNF“, die vom Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalens, Abt. Paderborn e. V. und dem Heinz Nixdorf MuseumsForum gemeinsam durchgeführt wird.

Ab 17 Uhr bis zum Beginn der Veranstaltung ist das Museum geöffnet und der Eintritt hier wie auch zum Vortrag kostenlos.

Eine Anmeldung zum Vortrag ist auf www.hnf.de/rundfunkgeschichte erforderlich.

Aktionstag: Pixel, Bits und Farben

Kunstworkshop für Kinder im HNF

Der nächste Aktionstag des Heinz Nixdorf MuseumsForums steht ganz im Zeichen der Pixelkunst. Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis zwölf Jahren sind eingeladen, ihrer Kreativität über zwei Tage freien Lauf zu lassen und ein eigenes 8-Bit-Kunstwerk zu erstellen.

Der Workshop findet am Samstag, 28. Oktober und Sonntag, 29. Oktober 2023 jeweils von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr statt. Im Stile ikonischer Spiele wie Super Mario, Frogger oder Pokémon arbeiten die jungen Künstler an Werken in Pixeloptik. Motiv, Material und Ausgestaltung sind frei wählbar. Das fertige Kunstobjekt darf am Ende mitgenommen werden.

Die Teilnahme am Aktionstag erfordert einen Beitrag von 40 Euro. Zur Anmeldung geht es unter www.hnf.de/pixel-oktober-2023