Patientin der MEDICLIN Rose Klinik positiv getestet – Alle Kontaktpersonen negativ

Horn-Bad Meinberg. In der Nacht vom 5. auf den 6. November wurde eine Patientin der MEDICLIN Rose Klinik nach einem Sturz in ein Akut-Krankenhaus verlegt. Dort fiel ein routinemäßiger Test auf das SARS-CoV-2 Virus positiv aus. Die Patientin zeigte keine typischen Symptome und blieb auch bis zum jetzigen Zeitpunkt symptomfrei. Sie befindet sich aktuell in häuslicher Quarantäne. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt wurden alle Kontaktketten verfolgt. Sämtliche durchgeführten Tests von Mitpatienten und Personal fielen negativ aus. Der Klinikbetrieb ist nicht beeinträchtigt.

Anfang April war es in der Rose Klinik aufgrund eines hohen Infektionsgeschehens zu einer temporären Schließung gekommen. Ende April konnte der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden. Seither gab es dort kein Infektionsgeschehen. In der Klinik werden, entsprechend der RKI-Richtlinien, strengste Hygienemaßnahmen eingehalten. Neupatienten müssen einen negativen Corona-Test vorlegen, der maximal 48 Stunden alt ist, oder werden im Haus isoliert, bis ein Testergebnis vorliegt. Darüber hinaus herrscht ein Besuchsverbot. Klinikleitung und Gesundheitsamt sprechen von einer stabilen Lage.