Paderborn feiert vom 6. bis zum 8. Mai das Frühlingsfest 2022

Paderborn. Die Werbegemeinschaft Paderborn lädt vom 6. bis zum 8. Mai zum Frühlingsfest in die Paderborner Innenstadt. Unter dem Motto „Drei Tage – drei Bühnen“ werden zahlreiche kostenlose Konzerte wieder Tausende Menschen anlocken. Uwe Seibel, 1. Vorsitzender der Werbegemeinschaft, freut sich auf „drei fantastische Tage“: „Mit einem bewährten Team haben wir ein buntes Programm zusammengestellt, das für kleine und große Menschen zahleiche Höhepunkte bereithält. Dank vieler Sponsoren können die Gäste das Kulturprogramm auch 2022 umsonst und draußen genießen.

Umrahmt wird das Bühnenprogramm wieder durch das große Fest der kleinen Künste mit internationalen Straßenkünstlern. Am 8. Mai sind im Rahmen eines Verkaufsoffenen Sonntags in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte geöffnet.

Dass es am Sonntag in der Innenstadt einen verkaufsoffenen Sonntag gibt, freut Uwe Seibel: „Zur Sechsten Paderborner Jahreszeit kommen immer viele auswärtige Gäste nach Paderborn, um die außergewöhnliche Atmosphäre zu genießen. Da gehört ein Einkaufsbummel sicher mit dazu.“

Zwei Topacts am Freitag und Samstag

Leslie Clio – Freitag 21:00 Uhr – Rathausplatz

Eine starke Frau ist die Headlinerin des Freitags: Leslie Clio kommt mit ihrem neuen vierten Album „Brave New Woman“ nach Paderborn und hat natürlich auch ihre zeitlosen Radiohits wie „I couldn’t care less“ und „My heart ain’t that broken“ im Gepäck. Kernmerkmale ihrer neuen Songs sind weiterhin die Insignien des klassischen Leslie-Clio-Sounds: raumgreifende Arrangements, klare Instrumentierungen und eingängige Melodien. Soul, Pop, R&B und elektronische Einflüsse bilden hier die Basis, auf der Leslies unverkennbarer Gesang thront.

JOSH. – Samstag 21:00 Uhr – Rathausplatz

JOSH. gelang mit „Cordula Grün“ der Überraschungshit des Jahres 2018. Dieser Song hat dem sympathischen Wiener die deutsch-österreichischen Chartspitzen und einen gänzenden Karrierestart eröffnet. Sein Song. „Expresso & Tschianti“ – wurde jüngst in Österreich mit einem Gold-Award veredelt. Alle Songs seiner bislang zwei Studioalben klingen unverkennbar nach JOSH. – da dürfen eine Prise Ironie, Wiener Schmäh und viel Gefühl ebenso wenig fehlen wie eingängige Melodien, die nur darauf warten, live vom Publikum gefeiert zu werden.

Das Bühnenprogramm ist vielfältiger als je zuvor

Zur offiziellen Eröffnung am Freitag wird es um 19.30 Uhr rhythmisch: Drumbob umrahmt die Programmvorstellung auf dem Rathausplatz mit Trommeltönen.

Dann heißt es bis Sonntagabend: Ein Höhepunkt folgt auf den nächsten.

Neben den Top Acts präsentieren die Veranstalter folgende Highlights:

Batomae (Freitag, 20:30 Uhr, Rathausbühne)

Mit millionenfach gestreamten Songs und einzigartigen Arrangements schafft es Batomae immer wieder, seinem Publikum ein breites Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Dass Batomae ein außerordentliches Gespür für Hits hat, konnte der Paderborner bereits als Songwriter für u.a. Wincent Weiss („Musik sein“, Platinauszeichnung) unter Beweis stellen. Ob als Bassist der Band Luxuslärm oder als Studiomusiker für Künstler wie Namika oder Stefanie Heinzmann.

Drumbob’s Rudeltrommeln (Samstag, 13:00 Uhr, 15:15 Uhr, 18:00 Uhr, Rathausbühne)

Drumbob stellt jedem Gast Trommeln und Sticks zur Verfügung, und dann heißt es: Gemeinsam Trommeln. Vorkenntnisse muss niemand haben. Rudelsingen war gestern, jetzt ist Trommeln im Kollektiv angesagt. „Nach 45-Minuten Power-Drumming werden alle platt sein, aber mit einem Grinsen im Gesicht den Platz verlassen,“ verspricht Drumbob. Ein Erlebnis für die ganze Familie.

Bürger Lars Dietrich (Sonntag, 16:00 Uhr, Rathausbühne)

Hip-Hop für die ganze Familie – kein Scherz, sondern ein ernstes Anliegen eines der vielseitigsten Menschenskinder dieses Landes. BÜRGER LARS DIETRICH ist in vielerlei Hinsicht prädestiniert für diese Aufgabe: Er ist Comedian, Sänger, Sprecher, Entertainer sowieso, bekannt für Hits wie „Sexy Eis“ oder „Ein Bett im Kornfeld“, beliebter KiKA-Moderator durch die letzten zwölf Staffeln von „Dein Song“, frischgebackener Grimme-Preisträger in der Kategorie „Kinder & Jugend“ und ein waschechter B-Boy, der seit seinem elften Lebensjahr Reime schreibt und Breakdance übt.

LOI (Sonntag, 17:30 Uhr, Rathausbühne)

Es gibt Stimmen, die einen hellhörig machen und regelrecht umhauen. Die 19-jährige LOI wird nicht umsonst oft mit Adele verglichen. Nach einem Jahr Karriere hat sie bereits über 100.000 monatliche Hörer bei Spotify und 3,5 Mio Likes auf TikTok. LOI ist für den New Music Award der öffentlich-rechtlichen Radiostationen nominiert. Ihre Songs wie „I Follow“, „Melody“ und „Pick up“ rotieren im Radio. Ihre Version von The Weekends „Blinding Lights“ sorgt für Gänsehaut.

Andreas Kümmert (Sonntag, 18:00 Uhr, Marktplatzbühne)

Mag sein, dass nicht wenige Andreas Kümmert als Verweigerer abgespeichert haben. Weil der Gewinner der dritten Staffel der Castingshow „The Voice of Germany“ 2013 nach seinem Singlehit „Simple Man“ und dem Erfolgsalbum „Here I Am“, das ein Jahr später Platz 3 der Albumcharts erreichte, nach dem Gewinn des Vorentscheids für den „Eurovision Song Contest 2015“ erklärte, die Wahl – 78,7 % hatten für ihn gestimmt – nicht anzunehmen. Später bekannte der gebürtige Mainfranke sich zu Panikattacken und Angststörungen. Eine ehrliche Haut eben.

Die Veranstalter haben in diesem Jahr zum Frühlingsfest eine eigene Webseite kreiert: www.frühlingsfest-paderborn.de. Hier gibt es stets alle aktuellen Infos.

Auch eine über 90-minütige Spotify Playlist mit Songs der auftretenden Künstlerinnen und Künstler wurde angelegt und auf der Webseite verlinkt.