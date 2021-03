Osterräderlauf Lügde findet 2021 online statt

Dechenverein zeigt neues Filmmaterial in den sozialen Medien

Lügde. Aufgrund der Corona-Pandemie kann der historische Osterräderlauf im ostwestfälischen Lügde auch 2021 nicht stattfinden. Ostern ohne den Osterräderlauf ist weder für die Stadt Lügde noch für den ausrichtenden Dechenverein denkbar. 2020 verlegte der Verein die Veranstaltung deshalb kurzerhand ins Internet. Mehrere Zehntausend Fans saßen vor den Bildschirmen, als ein eigens gedrehter Film über den Osterräderlauf Premiere in den sozialen Netzwerken hatte. Am Ostersonntag, dem 4. April 2021, warten die Dechen erneut mit einem Überraschungsfilm im Netz auf. Um Punkt 21 Uhr wird er auf den Kanälen „Osterraederlauf Luegde“ bei Youtube, Facebook und Instagram freigeschaltet. Der Film erlaubt einen Blick hinter die Kulissen des berühmten Räderlaufs und zeigt den wilden Ritt der brennenden Riesen. Seit 2018 ist der Lügder Osterräderlauf Teil des von der UNESCO ausgerufenen Immateriellen Kulturerbes Deutschlands.

Auch in der „realen“ Welt wird es sichtbare und hörbare Zeichen des Räderlaufs geben: Wie in jedem Jahr läuten zum Start um 21 Uhr die Glocken der Lügder St.-Marien-Kirche, das Osterkreuz leuchtet in der Nacht, Böllerschüsse begleiten den Online-Lauf der Riesenräder. Auf der Facebook-Seite des Dechenvereins wird die Fangemeinde ab Gründonnerstag mit Informationen und Aktionen auf den Höhepunkt am Ostersonntag eingestimmt.

Online-Osterräderlauf war 2020 ein großer Erfolg



Die Entscheidung, 2020 mit dem Lauf online zu gehen, war ein Wagnis, bekennt Uwe Stumpe, der Vorsitzende des Dechenvereins: „Unsere Traditionsveranstaltung ist ein Gemeinschaftserlebnis. Es lebt von jährlich wiederkehrenden Ritualen.“ Das wollte man auf den Online-Räderlauf übertragen. Und es funktionierte: Auf Lügder Balkonen wurde das Dechenlied gesungen, man entzündete Kerzen und jubelte mit, als die Feuerräder virtuell vom Lügder Osterberg hinabstürzten. Über 40.000 Menschen aus ganz Deutschland folgten dem Lauf online und teilten ihre Begeisterung in den sozialen Medien.

„Natürlich haben wir uns für dieses Jahr etwas Neues ausgedacht“, schmunzelt Dieter Stumpe. Tradition und Innovation sind kein Widerspruch in Lügde.

Verpflichtung gegenüber der Stadt, den Menschen und der UNESCO

Lügde ist eine kleine Stadt mit einer großen Tradition. Für die Identität des idyllisch gelegenen Ortes in Ostwestfalen sind der Osterräderlauf und der ihn organisierende Verein von großer Bedeutung. Unter anderem deshalb nahm die UNESCO den historischen Lauf 2018 in das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes Deutschlands auf. Für den Dechenverein ist das eine Verpflichtung, der man auch unter widrigen Umständen gerecht werden möchte. „In den 1930er Jahren wollte das NS-Regime den Lauf für Propagandazwecke nutzen. Furchtlose Dechen setzten dagegen ein Zeichen. 2020 und 2021 tun wir das wieder – diesmal engagieren wir uns für Hoffnung und Gemeinschaft in der Pandemie“, erklärt Stumpe.

Über den Osterräderlauf in Lügde und den Osterdechenverein e.V.

Der Osterräderlauf im ostwestfälischen Lügde ist eine Traditionsveranstaltung, die jährlich 20.000 Menschen aus Nah und Fern anzieht. Historische Holzräder werden am Ostersonntag mit dem Stroh einer alten Roggensorte gestopft und bei Dunkelheit in Brand gesetzt. Anschließend rasen sie als riesige Feuerbälle vom Lügder Osterberg ins Tal der Emmer. 1743 wird der Brauch in Lügde erstmals schriftlich erwähnt. Ausrichter der alten Tradition ist der Osterdechenverein Lügde e.V. Er zählt circa 600 Mitglieder, die über das ganze Jahr für den Fortbestand des Osterräderlaufs aktiv sind: von Anbau und Ernte des historischen Roggens über die Pflege der alten Landmaschinen bis hin zur Vorbereitung der Räder und des Geländes für den Lauf. Stadt und Bürger identifizieren sich stark mit dem Osterräderlauf. Unter anderem aus diesem Grund nahm die UNESCO die Veranstaltung 2018 in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes Deutschlands auf. Zum Immateriellen Kulturerbe Nordrhein-Westfalens gehört der Osterräderlauf bereits seit 2014.

Informationen über den Osterräderlauf, den Dechenverein und die Stadt Lügde

Website des Dechenvereins: www.osterraederlauf.de

Website der Stadt Lügde: www.luegde.de

Touristeninformation Lügde: touristinfo@luegde.de, 0 52 81 – 77 08 70