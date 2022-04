Ostern im Marta Herford

Herford. Das Museum Marta Herford bleibt an Karfreitag geschlossen. Am Samstag (16.04.), Ostersonntag (17.04.) und Ostermontag (18.04.) empfängt es die Besuchenden von 11 bis 18 Uhr. An allen drei Tagen finden um 12 und um 15 Uhr öffentliche Führungen (Ticket 3,50 Euro zzgl. Eintritt, ohne Anmeldung) durch die neue Ausstellung „Pedro Reyes: Sociatry – Mit einer Bühne für Lina Bo Bardi“ statt. Diese zeigt zwei künstlerisch-architektonische Positionen aus Lateinamerika, die den Menschen ins Zentrum stellen und dazu anregen, selbst aktiv zu werden. In den Gehry-Galerien erwartet die Besuchenden auch die „Insel im Marta“ in neuer Gestalt: Angelehnt an die geschwungene Architektur des Museums beschäftigt sich der Künstler Robert Barta in seiner begehbaren Installation „Sensing the wave“ mit Bewegung und ungewöhnlichen Perspektiven. Am Samstag (16.04.) haben Kinder ab 6 Jahren von 11 bis 13 Uhr Gelegenheit, die Marta-Ausstellung im Rahmen der „Kunstentdecker*innen“ zu erkunden und ihre Eindrücke anschließend im Marta-Atelier einfallsreich umzusetzen (Ticket 5 Euro, ohne Anmeldung). Am Sonntag (17.04.) findet zudem von 14 bis 16.30 Uhr die „Offene Runde“ in der Marta-Lobby statt. Bei dem kostenfreien Angebot für Familien können Kinder und Erwachsene gemeinsam aktiv werden und verschiedene künstlerische Sprachen kennenlernen (kostenfrei, ohne Anmeldung).

Bitte informieren Sie sich tagesaktuell über die geltenden Bestimmungen zur Coronasituation unter: www.marta-herford.de.