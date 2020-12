Ortsdurchfahrt Dörenhagen: Fertigstellung des derzeitigen Bauabschnitts verzögert sich

Zufahrt zur B68 muss für weitere 10 Tage gesperrt bleiben

Kreis Paderborn(Dörenhagen). m Mittwoch, den 4. November, begannen die Baumaßnahmen am neuen Bauabschnitt an der Ortsdurchfahrt Dörenhagen. Gestartet wurde an der Buswendeschleife am Ortseingang von Dörenhagen, das Ende kennzeichnet die Kreuzung der Kirchborchener Straße zum Steinweg. Die planmäßige Fertigstellung war für den 6. Dezember angesetzt, aufgrund einiger Bauverzögerungen wird die Straße nun jedoch bis Mittwoch, 16. Dezember um 8:00 Uhr gesperrt bleiben. Am Mittwoch 9. Dezember ab 15:00 Uhr beginnen die Arbeiten an der Asphaltdecke. Bis Samstag, 12. Dezember um 12.00 Uhr können die Anlieger ihre Grundstücke daher nicht mit dem PKW erreichen. Zudem wird die Bus-Haltestelle „Abzweig“ vom Öffentlichen Nahverkehr nicht angefahren. Für die Nutzer des Schnellbusses S85 bedeutet dies, dass keine Ersatzhaltestelle eingerichtet wird – alle übrigen Linien bedienen die Ersatzhaltestelle in der Eggestraße.

Autofahrer müssen entweder die Umleitung über Ebbinghausen, Lichtenau und Grundsteinheim nehmen oder westlich über Borchen, Nordborchen und das Industriegebiet Mönkeloh ausweichen. Es wird in dem besagten Zeitraum leider weiterhin nicht möglich sein, direkt aus Dörenhagen auf die B68 aufzufahren. Es wird weiterhin darum gebeten, nicht die vorhandenen Wirtschaftswege als Schleichwege zur B 68 zu benutzen.