Original-handsigniertes-Alf-Welski-Werk an die Stadt Vlotho übergeben

Vlotho. Sichtlich erfreut und sehr dankbar zeigte sich Ende Januar Vlothos Bürgermeister Rocco Wilken als er ein Original-Werk des Vlothoer Künstlers Alf Welski entgegen nehmen durfte.

Karin Volkmann, die Tochter des im Jahr 2013 verstorbenen früheren Stadtdirektors Heinz Volkmann (Stadtdirektor in Vlotho von 1967-1981), brachte aus ihrem Familienbesitz eine Radierung von Welski mit Vlothoer Innenstadtmotiven ins Rathaus. Sie hat mit ihrer Mutter den Wunsch, dass dieses von Alf Welski persönlich signierte Bild im Vlothoer Rathaus einen würdigen Platz erhalten möge.

„Mein verstorbener Vater hatte sich in den 1970er-Jahre häufig mit Alf Welski getroffen, denn sie waren Freunde. So manches Mal haben sie sich in der Gaststätte Bökenburg auf dem Winterberg auf ein Bierchen getroffen. Als die SPD im Jahr 1972 einen Wahlerfolg feiern durfte, übergab er dieses Bild freudig und mit Anerkennung an meinen Vater, der es stolz vom Vlothoer Künstler entgegennahm; … so ähnlich wie heute unser jetziger Bürgermeister“, so der Kommentar von Karin Volkmann bei der Übergabe im Vlothoer Rathaus.

Der im Jahr 1926 in Mühlheim an der Ruhr geborene Künstler, Maler und Grafiker Alf Welski verbrachte viele Jahre seines Lebens in Vlotho, ja er war ein Vlothoer, auch wenn er seinen Lebensabend am Steinhuder Meer verbrachte. Viele seiner Werke wurden in Vlothoer Bildungsstätten, wie zum Beispiel im Vlothoer Jugendhof oder in der Jugendkunstschule ausgestellt. Auch als Lehrender an der damaligen Werkkunstschule Bielefeld, die inzwischen in die Fachhochschule Bielefeld übergegangen ist, verdiente sich Welski hohe Anerkennung. „Er war ein fantastischer Künstler, der sich mit seinen Gedanken so sehr in seinen Bildern verfangen konnte, dass er mit ihnen lange allein sein musste, um wieder heraus zu finden…“, hörte man noch bis zu seinem Lebensende im Jahr 2007.

„Ich freue mich und bin sehr dankbar für dieses Bild für unsere Stadt, dass mit Sicherheit einen würdigen Platz im Rathaus Vlotho finden wird“, so Bürgermeister Rocco Wilken. „Wir haben bereits mehrere Werke des wohl bekanntesten Vlothoer Künstlers Alf Welski. Diese ist von Welski sogar so handsigniert, dass man etwas über die Freundschaft von ihm zum früheren Stadtdirektor Heinz Volkmann erfahren kann. Fantastisch“, so Wilken.

Mal sehen, wo demnächst dieses Welski-Werk im Vlothoer Rathaus zu finden sein wird.