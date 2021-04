Online Spanisch lernen mit der VHS

Paderborn. Am Dienstag, 13. April, startet die Volkshochschule Paderborn einen neuen Einstiegskurs Spanisch.

Das Live-Sprachtraining – immer dienstags um 18.30 Uhr – wird von einer sehr erfahrenen muttersprachlichen Kursleiterin durchgeführt, die mit viel Spaß und Leidenschaft authentisches Spanisch vermittelt. Gelernt wird in angenehm kleiner Kursgruppe, so dass die Teilnehmenden in den wöchentlichen Videomeetings vielfältige Möglichkeiten der aktiven eigenen Sprachanwendung haben und in ihrer Aussprache und Ausdrucksfähigkeit auch online optimal unterstützt und in ihrem Lernprozess begleitet werden können.

Nähere Informationen zu diesem Angebot gibt es telefonisch unter 05251 88-14310.

Kursanmeldungen sind ab sofort online, per E-Mail an vhspaderbornde, per Fax oder in schriftlicher Form möglich.