Online-Infoveranstaltungen zum berufsbegleitenden Masterstudiengang „Wirtschaftsrecht“

Bielefeld. Am Donnerstag, 20. Januar, können sich Studieninteressierte von 18 bis 19 Uhr online über den berufsbegleitenden Masterstudiengang „Wirtschaftsrecht“ an der Fachhochschule (FH) Bielefeld informieren.

In der einstündigen Online-Veranstaltung stellt der Studiengangsleiter Prof. Dr. Manuel Teschke den Studiengang im Detail vor. Außerdem erhalten die Teilnehmenden die Möglichkeit, Fragen zur Bewerbung und zur Organisation des Studiums zu stellen.

Der berufsbegleitende Masterstudiengang „Wirtschaftsrecht“ verbindet Phasen des Selbststudiums mit anwendungsorientierten Präsenzveranstaltungen, die fast ausschließlich an Samstagen während der Vorlesungszeit stattfinden. Während des Studiums gewinnen die Studierenden Fachkenntnisse im Wirtschaftsrecht und Fähigkeiten zur interdisziplinären Problemlösung, die sie für einen Aufstieg in Führungspositionen oder in juristisch geprägte Stabsstellen in Unternehmen benötigen.

Die Anmeldung zum Infoabend erfolgt per Mail an verbundstudium-wirtschaft@fh-bielefeld.de

Weitere Informationen unter: www.fh-bielefeld.de/wirtschaft

Auf einen Blick:

