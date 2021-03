Online-Infotag Campus GÃ¼tersloh

Der Campus Gütersloh der Fachhochschule (FH) Bielefeld stellt sich am Samstag, 20. März 2021, ab 10:30 Uhr bei einem Online-Infotag vor

Gütersloh. Neben Informationsveranstaltungen zu den Studiengängen und Studienmodellen präsentieren sich in Live-Streams bei einer Praxisplatzbörse die Unternehmen, die mit der FH Bielefeld im praxisintegrierten Studium kooperieren. Das „Schüler*innenlabor experiMINT Digital GT“ bietet Workshops mit Experimenten an und Studieninteressierte haben die Möglichkeit, sich individuell durch die Zentrale Studienberatung (ZSB) beraten zu lassen. Das Programm ist unter www.fh-bielefeld.de/infotag-gt zu finden. Dort werden auch die Links zu den Streams der Praxisplatzbörse sowie zu den Zoom-Veranstaltungen im Vorfeld veröffentlicht.

Die Studiengangsleitungen der fünf praxisintegrierten Bachelorstudiengänge geben Einblicke in die einzelnen Studiengänge Digitale Logistik, Digitale Technologien, Mechatronik/Automatisierung, Product-Service Engineering und Wirtschaftsingenieurwesen. Bei dem praxisintegrierten Studienmodell wechseln sich Praxisphasen im Betrieb etwa vierteljährlich mit Theoriephasen an der Hochschule ab.

Neben den praxisintegrierten Studiengängen bietet die FH Bielefeld zudem vier berufsbegleitende Studiengänge am Campus Gütersloh an: den Bachelor Betriebswirtschaft sowie die Masterstudiengänge Angewandte Automatisierung, Digitale Technologien und Wirtschaftsingenieurwesen. Beim berufsbegleitenden Studium finden die Lehrveranstaltungen an Samstagen statt. Außerdem gibt es den Forschungsmaster Data Science, der ganz normal in „Vollzeit“ läuft. Zu all diesen Studiengängen werden am 20. März Informationsveranstaltungen angeboten.

Folgende Unternehmen stellen sich in der Praxisplatzbörse in den Live-Streams vor: apsolut GmbH (Bielefeld), AUGUST STORCK KG (Halle Westf.), Beckhoff Automation GmbH & Co. KG (Verl), G. Kraft Maschinenbau GmbH (Rietberg-Mastholte), GEA Westfalia Separator Group GmbH (Oelde), GFR – Gesellschaft für Regelungstechnik (Verl), HARTING Electric GmbH & Co. KG (Espelkamp), Miele & Cie. KG (Gütersloh), regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (Gütersloh), Seppeler Holding und Verwaltungs GmbH & Co. KG (Rietberg), STIEBEL ELTRON GMBH & CO. KG (Holzminden).

Die Live-Streams der Praxisplatzbörse werden simultan durch Dolmetscherinnen und Dolmetscher in Gebärdensprache übersetzt.