Online-Infoveranstaltung: Duale Bachelor-Studiengänge der FHDW Bielefeld

Online-Informationsveranstaltung zu den dualen Bachelor-Studiengängen an der FHDW in Bielefeld

Bielelfeld. Du interessierst dich für ein Studium in den Bereichen Betriebswirtschaft oder Wirtschaftsinformatik? Dann informiere dich persönlich an unserem Online-Infoabend – Donnerstag, 14. Januar 2021, um 18:00 Uhr – über die praxisnahen Studieninhalte und –konzepte sowie die Kooperation mit Partnerunternehmen. Von Cyber Security, über Digitalisierung und E-Commerce, bis hin zu klassischen Feldern der BWL und IT, finde heraus, welche Spezialisierung zu dir passt. Die FHDW bietet dir für jede Stufe deiner persönlichen Karriereleiter ein erfolgsorientiertes Studienmodell.

Neu: Zum Studienbeginn Oktober 2021 bietet die FHDW in Bielefeld ein erweitertes Studienangebot mit den Spezialisierungen Business Development Management, Cyber Security, Data Science, Online Marketing und E-Commerce sowie Wirtschaftspsychologie. Informiere dich schon jetzt!

Nutze den Infoabend zum Austausch mit Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern. Selbstverständlich sind auch Eltern, Lehrer und Freunde herzlich eingeladen. Anmeldung und weitere Infos unter: www.fhdw.de/termine-bi.html.