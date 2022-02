„One Billion Rising“ – Tanzen gegen Gewalt an Frauen

Vlotho. Jede dritte Frau weltweit war bereits Opfer von Gewalt, wurde geschlagen, zu sexuellem Kontakt gezwungen, vergewaltigt oder in anderer Form misshandelt.

Die Kampagne „One Billion Rising“ macht darauf aufmerksam. Aufstehen und tanzen für die Rechte von Mädchen und Frauen, möglich macht das der weltweite Tanz-Flashmob „One Billion Rising“, wie Silvia Rose, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Vlotho, erklärt: „Am 14. Februar jeden Jahres werden die Menschen auf der ganzen Welt dazu aufgefordert sich zu erheben und zu tanzen, um das Ende dieser Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie Gleichstellung und Gleichberechtigung zu fordern“.

Die eine „Milliarde“ deutet auf eine UN-Statistik hin, nach der eine von drei Frauen in ihrem Leben (sexuelle-)Gewalt erlebt, erklärt Rose. Die Kampagne wurde im September 2012 von der New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler initiiert und im Rahmen der V-Day Bewegung (weltweite Bewegung um Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu stoppen) gestartet. Es ist eine der größten Kampagnen weltweit zur Beendung von Gewalt gegen Frauen mit tausenden von Tanz-Events in bis zu 190 Ländern der Welt.

„Leider ist die lokale Durchführung eines Tanzprojekts in diesem Jahr aufgrund der CoronaPandemie nicht möglich. Auch eine geplante, kleinere Aktion konnte leider nicht verwirklicht werden“, so Silvia Rose.

Die Gleichstellungsstelle der Stadt Vlotho möchte dennoch auf die Kampagne aufmerksam machen und hofft, im nächsten Jahr ein entsprechendes Tanzprojekt anbieten zu können.

www.vlotho.dewww.vlotho.de