ONAIR zu Gast im Theater im Park

Bei ihrem Livestream-Konzert singen ONAIR ihre größten Hits, plaudern aus dem Nähkästchen und begrüßen hochkarätige Gäste

Bad Oeynhausen. ONAIR, das ist die a capella Band, die gerade erst bei The Voice allen den Kopf verdreht hat. Zugleich bedeutet „on air“ zu sein auch, Teil einer Liveübertragung zu sein. Der Bandname ist also Programm, wenn das Konzert „Die Story von ONAIR – Unsere Songs von heute, morgen und übermorgen“ am 20. März um 19:30 Uhr im Livestream aus dem Theater im Park übertragen wird. Dabei begrüßen die fünf Sänger*innen Gäste auf der Bühne und chatten zwischendurch sogar mit dem Publikum.

ONAIR sorgt für Gänsehaut auf der Seele. Das hat sich gerade erst gezeigt, als sie in der TV-Show The Voice begeisterten. Allein mit der Stimme als Instrument schafft das Quintett ein vielschichtiges, emotional dichtes und rhythmisches Klangerlebnis. Gemeinsam singen sie ausgefeilte Arrangements bekannter Klassiker der Popmusik. Dafür besetzen die Musiker um Vocal-Percussionist Patrick Oliver unterschiedliche Stimmlagen. In Bad Oeynhausen werden sie von ihrem früheren Mitglied Stefan Flügel sowie von Kim Unger unterstützt. Mit der Sängerin hat sich ONAIR bereits bei The Voice die Bühne geteilt. Gemeinsam singen sie ein Pentatonix-Medley.

Zwischen den Songs plaudern die fünf Sänger*innen aus dem Nähkästchen und verraten, was man schon immer über ONAIR wissen oder nicht wissen wollte.

Die Pandemie macht Präsenzveranstaltungen derzeit unmöglich. Dank des Livestreams können sich Theaterbesucher nun trotz der Umstände auf dieses Highlight freuen. Mit dem Kauf der Tickets unterstützen sie dabei gleichzeitig die Künstler, die von den Kontaktbeschränkungen in besonderem Maße betroffen sind.

Der Stream kann über jedes internetfähige Gerät gestreamt werden, das über einen Browser verfügt. PC, Laptop, Smartphone, Tablet oder auch Smart-TV können somit genutzt werden. Eine Internetverbindung mit ausreichender Bandbreite (DSL oder 4G) ist Voraussetzung für die einwandfreie Übertragung. Die Übertragung kann entweder live oder ab ca. zwei Stunden nach Veranstaltungsende für 24 Stunden on Demand angeschaut werden.

Tickets ab 25 € gibt es online unter www.staatsbad-oeynhausen.de sowie in der Tourist-Information im Haus des Gastes (Tel. 05731/ 1300, Email: tourist-information@badoeynhausen.de). Wer die Künstler darüber hinaus unterstützen möchte, die wie viele Kulturschaffende durch die Pandemie mit großen Einschnitten zu kämpfen haben, hat die Möglichkeit, verschiedene Unterstützertickets für bis zu 50 € zu kaufen.