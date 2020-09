Oltrogge erweitert das Produktportfolio

Bielefeld. Im Jahr 1866 als Eisenwarengeschäft gestartet, ist Oltrogge mittlerweile eines der erfolgreichsten Vertriebsunternehmen für Druckluft-, Oberflächen-, Schweißtechnik und Werkzeugmaschinen in Deutschland. Mit Atlas Copco holt sich das Bielefelder Unternehmen nun den weltweit führenden Partner im Bereich der Drucklufttechnik an Bord, um künftig Kunden an allen 4 Standorten des Unternehmens mit innovativen Lösungen in diesem Bereich unterstützen zu können.

GRÖSSERES VERTRIEBSGEBIET UND ERWEITERTES PRODUKTPORTFOLIO

„Drucklufttechnik ist unentbehrlich für die produzierende Industrie und wird von unseren Kunden für die tägliche Arbeit gebraucht“, bestätigt Marcus Scheiber, Geschäftsführer der Oltrogge GmbH und Co. KG. „Wir sind seit Jahrzehnten erfolgreich im Bereich der Drucklufttechnik tätig und freuen uns, ab sofort unseren Kunden an allen Standorten Produktlösungen in diesem Bereich anbieten zu können“, so Marcus Scheiber weiter.

Mit Atlas Copco hat Oltrogge einen der stärksten und innovativsten Hersteller von industriellen Produktivitätslösungen gewonnen. Damit kann Oltrogge nicht nur sein Vertriebsgebiet erweitern, sondern auch Speziallösungen für neue Industriezweige anbieten. Marcus Scheiber: „Wir freuen uns sehr, diesen starken Partner nun an unserer Seite zu haben und unseren Kunden damit ein noch umfassendes Portfolio an Druckluftlösungen anbieten zu können – bedarfsgerecht, energieeffizient und ressourcenschonend.“

SERVICE IN GEWOHNTER OLTROGGE-QUALITÄT

Damit bietet die Oltrogge GmbH & Co.KG nun Drucklufttechnik von zwei der führenden Hersteller am Markt. Für ihre Kunden bedeutet das, noch mehr innovative Möglichkeiten bei gleichbleibend hohem Service: „Passgenaue Beratung und zuverlässige Wartung ist seit je her Kern unseres Geschäfts. Genau das schätzen viele unserer Kunden an uns. Wir verstehen ihre Anforderungen, entwickeln bedarfsgerechte und individuelle Lösungen und sorgen dafür, dass sie lange zufrieden sein können. Das ist unser Erfolgsrezept“, fasst der Geschäftsführer des Familienunternehmens in fünfter Generation abschließend zusammen.

ÜBER DIE OLTROGGE GMBH & CO. KG

1866 gegründet, entwickelt und implementiert die Oltrogge GmbH & Co. KG heute effizienzsteigernde Lösungen für bestehende oder neue Produktionswege der Industrie. Das Bielefelder Unternehmen, welches von Daniel Oltrogge und Marcus Scheiber geführt wird, macht Produktionsprozesse sicher und verlässlich. Als Engineering-Partner für technisch anspruchsvolle

Industrielösungen kümmert sich Oltrogge mit ganzheitlichem Service um die Optimierung von Bestandsanlagen und die Konzeption neuer Produktionswege. Mit vier Standorten bundesweit und Expertise aus über 150 Jahren in den Bereichen Oberflächen-, Druckluft- und Schweißtechnik sowie Werkzeugmaschinen, unterstützt Oltrogge seine Partner direkt vor Ort und fördert so den nachhaltigen Produktionserfolg. Mit 150 Mitarbeitern erwirtschaftet das mittelständische Unternehmen einen Jahresumsatz von 30 Mio. Euro (2019) und berät rund 15.000 Industriekunden unterschiedlicher Branchen weltweit.