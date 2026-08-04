Offenes Atelier in Schwalenberg: Linda Marwan zeigt Kunst

Die Stipendiatin verbindet Skulptur, Malerei und digitale Medien zu hybriden Mischwesen

Schwalenberg. Das Offene Atelier in Schwalenberg mit Linda Marwan findet am Sonntag, 9. August 2026, von 13 bis 18 Uhr im Dachgeschoss des Künstlerhauses, Papenwinkel 10, 32816 Schieder-Schwalenberg, statt. Besucherinnen und Besucher können die Künstlerin und ihre Arbeitsweise im digitalen Raum sowie als Bildhauerin kennenlernen. Der Eintritt ist frei.

Hybride Wesen zwischen Kunst und digitaler Technik

Linda Marwan lebt in Leipzig und ist seit dem 1. Mai 2026 Stipendiatin in Schwalenberg. Die interdisziplinäre Installationskünstlerin arbeitet mit Skulptur, Malerei und digitalen Medien. In ihren Ensembles treten Tiere, Pflanzen, Mischwesen und der eigene Körper als Protagonist:innen auf und entwickeln symbiotische Beziehungen.

Marwans Arbeiten sind unter anderem von Gaming sowie vom Fantasy- und Horrorgenre beeinflusst. Ihre Werke zeigen hybride Wesen aus menschlichen, tierischen, monströsen und pflanzlichen Elementen, die auf den ersten Blick fremd oder ungewöhnlich wirken können.

In ihrem Projekt „Becoming a Body of Others“ setzt sich Marwan spielerisch mit der Geschichte und dem Konzept des Monsters auseinander. Dabei entstehen Skulpturen, die sich auf ein empathisches Netzwerk der Lebewesen beziehen. Im Mittelpunkt steht die Vorstellung, dass ein stärkeres Bewusstsein für dieses Netzwerk zur Abwendung ökologischer Katastrophen beitragen kann.

Für ihre Arbeiten verbindet die Künstlerin vor allem 3D-Modellierung und 3D-Druck mit nachhaltigen Materialien sowie klassische bildhauerische Verfahren.

Einblicke in die Arbeit und weitere Termine

Das Offene Atelier in Schwalenberg bietet Einblicke in die verschiedenen Arbeitsschritte zwischen digitalen Entwürfen und der bildhauerischen Umsetzung im Atelier. Linda Marwan lädt die Besucherinnen und Besucher außerdem dazu ein, mit ihr persönlich ins Gespräch zu kommen.

Das Schwalenberg-Stipendium für Bildende Kunst des Landesverbandes Lippe im Künstlerhaus Schwalenberg läuft vom 1. Mai bis zum 31. Oktober 2026. Die Abschlussausstellung ist vom 4. Oktober bis zum 1. November 2026 im Robert Koepke Haus, Polhof 1, 32816 Schieder-Schwalenberg, zu sehen. Das Projekt wird in Kooperation mit der Stadt Schieder-Schwalenberg durchgeführt.