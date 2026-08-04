Recht auf Reparatur: Neue Rechte fÃ¼r ElektrogerÃ¤te

Ab dem 31. Juli gelten neue AnsprÃ¼che auf Reparaturen, Ersatzteile und eine verlÃ¤ngerte GewÃ¤hrleistung fÃ¼r viele ElektrogerÃ¤te.

Bielefeld. Mit dem Recht auf Reparatur erhalten Verbraucherinnen und Verbraucher seit dem 31. Juli 2026 mehr MÃ¶glichkeiten, defekte ElektrogerÃ¤te instand setzen zu lassen. Die Umsetzung der europÃ¤ischen Richtlinie stÃ¤rkt Reparaturen gegenÃ¼ber dem Neukauf. Hersteller mÃ¼ssen fÃ¼r bestimmte Produktgruppen Reparaturen auch nach Ablauf der gesetzlichen GewÃ¤hrleistung anbieten, Ersatzteile bereitstellen und dÃ¼rfen Reparaturen nicht unnÃ¶tig erschweren.

AuÃŸerdem profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher innerhalb der gesetzlichen GewÃ¤hrleistung von einer verlÃ¤ngerten GewÃ¤hrleistungsfrist, wenn sie sich fÃ¼r eine Reparatur entscheiden. Darauf weist Ingrid Deutmeyer, Leiterin der Verbraucherzentrale NRW in Bielefeld, hin.

Unterlagen sorgfÃ¤ltig aufbewahren

Kaufbelege, Rechnungen und Reparaturprotokolle sollten sorgfÃ¤ltig aufbewahrt werden. Sie erleichtern die Durchsetzung von GewÃ¤hrleistungs- und ReparaturansprÃ¼chen, wenn ein ElektrogerÃ¤t einen Defekt aufweist.

GewÃ¤hrleistung nutzen

FÃ¼r neu gekaufte Waren gilt gegenÃ¼ber dem VerkÃ¤ufer eine gesetzliche GewÃ¤hrleistung von zwei Jahren. Innerhalb dieses Zeitraums kÃ¶nnen Verbraucherinnen und Verbraucher zwischen einer kostenlosen Reparatur und einer Ersatzlieferung wÃ¤hlen. Wer sich kÃ¼nftig fÃ¼r eine Reparatur entscheidet, erhÃ¤lt eine einmalige VerlÃ¤ngerung der GewÃ¤hrleistungsfrist um zwÃ¶lf Monate.

Ist die gesetzliche GewÃ¤hrleistungsfrist bereits abgelaufen, kÃ¶nnen Verbraucherinnen und Verbraucher bei vielen Elektro- und ElektronikgerÃ¤ten kÃ¼nftig eine Reparatur direkt vom Hersteller verlangen. Dazu zÃ¤hlen unter anderem Waschmaschinen, Waschtrockner, WÃ¤schetrockner, GeschirrspÃ¼ler, KÃ¼hlschrÃ¤nke, Gefriertruhen, Staubsauger, Saugroboter, Fernseher, Monitore, Smartphones, schnurlose Telefone, Tablets, Server, externe SSDs sowie Akkus fÃ¼r E-Bikes und E-Scooter. Hersteller mÃ¼ssen diese Produkte wÃ¤hrend ihrer Ã¼blichen Lebensdauer zu einem angemessenen Preis reparieren. FÃ¼r Waschmaschinen und KÃ¼hlschrÃ¤nke gilt beispielsweise ein Anspruch auf Reparatur und Ersatzteile von zehn Jahren, fÃ¼r Smartphones von sieben Jahren.

Kostenvoranschlag vergleichen

Vor einer Reparatur empfiehlt die Verbraucherzentrale, einen verbindlichen Kostenvoranschlag oder das europÃ¤ische Reparaturinformationsformular anzufordern. So lassen sich Preise, Reparaturdauer und Leistungen besser vergleichen. Neben VertragswerkstÃ¤tten kÃ¶nnen auch freie WerkstÃ¤tten beauftragt werden, die hÃ¤ufig gÃ¼nstigere Preise anbieten. Hersteller mÃ¼ssen diesen Betrieben Ersatzteile und gegebenenfalls notwendige Spezialwerkzeuge zur VerfÃ¼gung stellen.

Beratung bei StreitfÃ¤llen

Verweigert ein Hersteller eine gesetzlich vorgesehene Reparatur oder kommt es zu Streitigkeiten Ã¼ber Kosten oder AnsprÃ¼che, bieten die Beratungsstellen der Verbraucherzentrale NRW rechtliche UnterstÃ¼tzung an.

Weitere Informationen bietet die Verbraucherzentrale NRW unter https://www.verbraucherzentrale.nrw/node/124253.