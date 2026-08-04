Ferienworkshop im Mindener Museum: Zusatztermin für Kinder

Am 5. August entdecken Kinder archäologische Funde, graben nach Fundstücken und gestalten ein eigenes Ausgrabungsset

Minden. Der Ferienworkshop im Mindener Museum findet am Mittwoch, 5. August, von 9 bis 12 Uhr aufgrund der großen Nachfrage als zusätzlicher Termin statt. Das Angebot richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Einige wenige Plätze sind noch frei.

Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer entdecken besondere archäologische Funde von der Steinzeit bis in die Frühe Neuzeit. Im Hof des Museums suchen sie an einer Ausgrabungsstation selbst nach Fundstücken.

Damit die Kinder auch zu Hause weitergraben können, gestaltet jedes von ihnen ein persönliches Ausgrabungsset. Außerdem entsteht eine bunte Schatztruhe für eigene kleine Schätze.

Die Teilnahme kostet 10 Euro pro Kind. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 15 Kindern. Anmeldungen für den Ferienworkshop im Mindener Museum nimmt das Museum unter museum@minden.de oder telefonisch unter 0571-9724020 entgegen.