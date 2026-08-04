Musik, Mitmachangebote und Picknickatmosphäre prägen den Sommertag in Isselhorst

Gütersloh. Das Picknick-Konzert an der Krullsbachaue von Gütersloh Marketing (gtm) hat bei strahlendem Sommerwetter erneut zahlreiche Besucher*innen nach Isselhorst gezogen. Familien und Freundesgruppen nutzten die ungezwungene Atmosphäre, um gemeinsam zu picknicken und das Musikprogramm unter freiem Himmel zu verfolgen. Die Veranstaltung knüpfte damit an ihre Premiere im vergangenen Jahr an.

Den musikalischen Auftakt gestaltete das Akustik-Duo Madline & Jay. Mit einer Mischung aus Rock, Jazz und gefühlvollen Balladen sorgten die beiden Musiker für die Begleitung des nachmittäglichen Picknicks. Anschließend spielte die Band UpTones Coverversionen bekannter Hits.

Neben dem Bühnenprogramm bot das Gelände an der Krullsbachaue mit seinem großen Spielplatz verschiedene weitere Angebote. Dazu gehörten gastronomische Stände, ein Makramee-Workshop des Kreativraums Pinke Ente sowie ein Angebot des Vereins D’onipa – Für besondere Kinder in Ghana e.V.

Bis in die Abendstunden blieb das Gelände ein gut besuchter Treffpunkt. Mit dem zweiten Picknick-Konzert an der Krullsbachaue setzte Gütersloh Marketing die Veranstaltungsreihe in Isselhorst fort.

Musiker*innen, die im kommenden Jahr beim Picknick-Konzert auftreten möchten, können sich unter veranstaltungen@guetersloh-marketing.de melden. Gütersloh Marketing dankt dem Partner Krull – Wohnen und Leben mit Pflanzen für die Unterstützung. Weitere Informationen gibt es unter www.guetersloh-marketing.de.