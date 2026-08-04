Rundgang durch die Altstadt beleuchtet Gerüchte, Vorurteile und das Schicksal der letzten verurteilten Person

Minden. Die Führung zur Hexenverfolgung in Minden widmet sich am Mittwoch, 5. August 2026, einem dunklen Kapitel der Stadtgeschichte. Gemeinsam mit Gästeführerin Petra Schugt begeben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf eine Reise in eine Zeit, die von Aberglauben, Vorurteilen und Grausamkeit geprägt war.

Der etwa 90-minütige Rundgang durch die Mindener Altstadt zeigt, welche Folgen Anschuldigungen und böswillige Gerüchte haben konnten. Häufig reichten bereits geringfügige Vorwürfe aus, um unschuldige Menschen in die Fänge der damaligen Justiz zu treiben.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf einer historisch belegten Begebenheit. Die Führung zur Hexenverfolgung in Minden zeichnet die erschütternde Lebensgeschichte der letzten als Hexe verurteilten Person Mindens nach. An Originalschauplätzen wird vermittelt, wie Vorurteile das Leben unschuldiger Bürger zerstörten.

Treffpunkt und Anmeldung

Die Führung beginnt um 18:30 Uhr an der Rathauslaube, Markt 1. Sie endet in der Fischerstadt. Die Teilnahme kostet 8,00 € pro Person. Um Anmeldung bei der Minden Marketing GmbH unter 05 71/8 29 06 59 wird gebeten. Tickets sind auch online unter www.minden-erleben.de erhältlich.

Weitere Informationen gibt es bei der Minden Marketing GmbH, Domstraße 2, 32423 Minden, unter der Telefonnummer (05 71) 829 06 59, per Fax unter (05 71) 829 06 63 oder per E-Mail an info@mindenmarketing.de. Hinweise finden Interessierte außerdem unter www.minden-erleben.de, auf der Facebook-Seite www.facebook.de/mindenerleben, in der Facebook-Gruppe und in der Minden-APP.