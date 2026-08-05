Internationaler Wettbewerb prämiert Entwürfe aus Upcycling, Materialforschung, Kreislaufwirtschaft, Social Design und Transformationsdesign

Herford. Der 12. RecyclingDesignpreis sucht innovative Entwürfe für neue Produkte aus Abfall- und Reststoffen. An dem internationalen, offenen Gestaltungswettbewerb können Kreative mit professioneller oder semiprofessioneller Ausbildung teilnehmen. Veranstalter ist der Arbeitskreis Recycling e.V. / RecyclingBörse! Herford.

Gesucht werden Upcycling-Ideen und neue Entwicklungen aus den Bereichen Materialforschung und Kreislaufwirtschaft, Social Design oder Transformationsdesign. Die eingereichten Arbeiten sollen sich auf nachhaltige, fantasievolle und originelle Weise mit der Wiederverwendung von Abfall- und Reststoffen beschäftigen.

Bewerbung bis Ende August

Der Bewerbungsschluss ist am 31. August 2026. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. Voraussetzung ist, dass die eingereichten Werke für die geplanten Ausstellungen bis Januar 2028 zur Verfügung stehen.

Für die drei ausgezeichneten Arbeiten werden Preisgelder in Höhe von insgesamt 5.000 Euro vergeben. Der erste Preis ist mit 2.500 Euro dotiert, der zweite Preis mit 1.500 Euro und der dritte Preis mit 1.000 Euro.

Ausstellungen in Herford, Nürnberg und Berlin

Eine Auswahl der interessantesten Einsendungen wird gemeinsam mit den prämierten Projekten in der Ausstellung „Ausgezeichnete Ideen“ im Marta Herford präsentiert. Die Ausstellung ist vom 13. März bis zum 20. Juni 2027 zu sehen und wird am 12. März 2027 eröffnet. Anschließend werden die Arbeiten im Neuen Museum Nürnberg und in der Zitadelle Spandau in Berlin gezeigt.

Über die Auszeichnungen beim 12. RecyclingDesignpreis entscheidet eine Jury mit Carina Bischof, Geschäftsführerin und Vorständin Fashion Revolution Germany e.V., Prof. Tim Brauns von der Detmolder Schule für Gestaltung / Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Dana Giesecke, Wissenschaftliche Leitung FUTURZWEI. Stiftung Zukunftsfähigkeit, Berlin, Dr. Ralf F. Hartmann, Kulturamtsleiter Berlin-Spandau, Kathleen Rahn, Direktorin Marta Herford, und Dr. Simone Schimpf, Direktorin Neues Museum Nürnberg.

Zur Jury gehören außerdem Oliver Schübbe von der OS2 Designgroup in Herford, Claudio Vendramin von der RecyclingBörse! Herford, Imke Volkers, Wissenschaftliche Co-Leitung Museum der Dinge, Berlin, sowie die Berliner Bildende Künstlerin und Kuratorin Veronika Witte.

Informationen zur Bewerbung stehen unter www.recyclingdesignpreis.org und auf der Internetseite des Marta Herford bereit.