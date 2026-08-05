Ausbildungstour bei JUVANDIA in Hiddenhausen

IHK spricht mit dem Diakonieverbund über Nachwuchsgewinnung – 41 junge Erwachsene werden derzeit ausgebildet

Hiddenhausen. Die Ausbildungstour bei JUVANDIA führte IHK-Präsident Jörn Wahl-Schwentker am 28. Juli 2026 zu dem Diakonieverbund in Hiddenhausen. Gemeinsam mit IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke informierte er sich über die Ausbildungspraxis und aktuelle Herausforderungen der beruflichen Bildung.

JUVANDIA ist ein freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe und engagiert sich seit vielen Jahren in der Ausbildung junger Menschen. An dem Austausch nahmen außerdem Dr. Stefan Ziegler, kaufmännischer Vorstand von JUVANDIA, Chris Dimitrakopoulos, Geschäftsbereichsleiter bei der Ev. Jugendhilfe Schweicheln gGmbH, sowie Eduard Mesares, Leiter der JUVANDIA-Unternehmenskommunikation, teil. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie Nachwuchskräfte gewonnen und langfristig gebunden werden können.

41 junge Erwachsene in Ausbildung

Bei JUVANDIA und der Ev. Jugendhilfe Schweicheln werden derzeit insgesamt 41 junge Erwachsene ausgebildet. Ziegler betonte die Bedeutung beruflicher Bildung für persönliche Perspektiven, die Fachkräftesicherung und die Teilhabe junger Menschen am Arbeitsleben.

Wahl-Schwentker erklärte, mit der Ausbildungstour wolle die IHK Betriebe und gemeinnützige Organisationen sichtbar machen, die sich für die Ausbildung engagieren. Zugleich dienten die Gespräche dazu, aktuelle Themen der beruflichen Bildung direkt mit den Einrichtungen zu erörtern. Pigerl-Radtke bezeichnete Ausbildung als Investition in die Zukunft von Unternehmen und sozialen Trägern sowie als Chance für junge Menschen beim Einstieg ins Berufsleben.

581 neue Ausbildungsverträge im Kreis Herford

Zum Stichtag 30. Juni 2026 waren bei der IHK im Kreis Herford 581 neue Ausbildungsverträge registriert. Davon entfielen 304 auf kaufmännische und 277 auf gewerblich-technische Ausbildungsberufe.

Auch nach dem offiziellen Ausbildungsstart bestehen nach Angaben der IHK weiterhin Einstiegsmöglichkeiten. Viele Jugendliche entschieden sich erst spät für ihren beruflichen Weg, sodass Unternehmen weiterhin Nachwuchskräfte für offene Ausbildungsplätze gewinnen könnten. Die Ausbildungstour bei JUVANDIA machte dabei auch die Rolle sozialer Träger in der beruflichen Bildung deutlich.

Freie Ausbildungs- und Praktikumsplätze in der Region können kostenfrei im Onlineportal unter www.ausbildung.nrw/ostwestfalen eingestellt und gefunden werden.