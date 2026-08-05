IHK-Ausbildungstour bei SK Pharma Logistics in Bielefeld

Kammer und Unternehmen sprechen über Nachwuchsgewinnung – bis Ende Juni wurden in der Stadt 765 neue Ausbildungsverträge registriert

Bielefeld. Die IHK-Ausbildungstour bei SK Pharma Logistics führte IHK-Präsident Jörn Wahl-Schwentker am 27. Juli 2026 zu dem Bielefelder Unternehmen. Gemeinsam mit IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke informierte er sich über die Ausbildungspraxis. SK Pharma Logistics bildet derzeit zwölf junge Erwachsene aus.

Im Gespräch mit den Geschäftsführern Frederik Günther und Peter Büscher sowie Personalleiterin und Ausbilderin Aileen Behrensmeier ging es um aktuelle Herausforderungen der Beruflichen Bildung. IT-Auszubildender Phil Bussemas und Justin Heidemann, der seine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik gerade abgeschlossen hat, berichteten aus der Perspektive junger Beschäftigter.

Nachwuchskräfte gewinnen und langfristig binden

Bei der IHK-Ausbildungstour bei SK Pharma Logistics stand die Frage im Mittelpunkt, wie Unternehmen erfolgreich Nachwuchskräfte gewinnen und langfristig an sich binden können. „Für uns bei SK Pharma sind junge Menschen weit mehr als nur die Fachkräfte von morgen – sie bringen schon heute frische Ideen, neue Sichtweisen und wichtige Impulse in unser Unternehmen ein“, sagte Günther.

Das deutsche Ausbildungssystem schaffe nach Ansicht des Geschäftsführers Chancen und einen Mehrwert für Unternehmen, Auszubildende und die Gesellschaft. IHK-Präsident Wahl-Schwentker erklärte, mit der Ausbildungstour wolle die Kammer Betriebe in Ostwestfalen sichtbar machen, die sich für die Ausbildung junger Menschen einsetzen. Zugleich dienten die Gespräche dazu, aktuelle Themen und Herausforderungen direkt mit den Unternehmen zu erörtern.

„Die Ausbildung im eigenen Unternehmen ist eine wichtige Investition in die Zukunft. Gleichzeitig eröffnet sie jungen Menschen die Chance, ihren Weg ins Berufsleben zu finden“, betonte Pigerl-Radtke.

765 neue Ausbildungsverträge in Bielefeld

Zum Stichtag 30. Juni 2026 waren bei der IHK im Bielefelder Stadtgebiet insgesamt 765 neue Ausbildungsverträge registriert. Davon entfielen 510 Verträge auf kaufmännische und 255 auf gewerblich-technische Ausbildungsberufe.

Pigerl-Radtke wies darauf hin, dass auch nach dem offiziellen Ausbildungsstart noch Möglichkeiten für einen Einstieg ins Berufsleben bestehen. Viele Jugendliche entschieden sich erst spät für ihren beruflichen Weg. Unternehmen hätten deshalb weiterhin die Chance, motivierte Nachwuchskräfte für eine Ausbildung zu gewinnen.

Freie Ausbildungs- und Praktikumsplätze in der Region können kostenfrei im Onlineportal unter www.ausbildung.nrw/ostwestfalen eingestellt und gefunden werden.