Historische Mauerbereiche werden erhöht und die Kernburg behutsam weiterentwickelt

Vlotho. Die Arbeiten an der Burg Vlotho schreiten weiter voran. Derzeit konzentrieren sich die Maßnahmen auf Natursteinarbeiten an den historischen Mauerbereichen. Die bestehende Mauer wird erhöht, damit künftig wieder eine ausreichende Brüstungshöhe erreicht wird.

Auch in der Kernburg werden die vorgesehenen Arbeiten fortgesetzt. Im Burginnenbereich sollen die Maßnahmen die historische Anlage behutsam weiterentwickeln und zugleich für die künftige Nutzung aufwerten.

Bereits im Frühjahr waren im Zuge der Bauarbeiten historische Mauerteile freigelegt worden. Die Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe, der archäologischen Fachbegleitung und den beteiligten Fachfirmen. Dabei werden die historischen Strukturen fachgerecht berücksichtigt und in die weiteren Maßnahmen einbezogen.

Mit den aktuellen Natursteinarbeiten nimmt die Aufwertung der Burg Vlotho weiter Gestalt an. Ziel ist es, den historischen Charakter des Ortes zu bewahren und zugleich die Voraussetzungen für eine sichere und attraktive Nutzung der Anlage zu schaffen.