Oetker-Eisbahn startet in die Saison

Rein in die Schlittschuhe und rauf aufs Eis

Bielefeld. Ab Samstag, 2. Oktober, war das Schlittschuhlaufen in der Oetker-Eisbahn in Bielefeld wieder möglich. Ende dieser Woche geben die Bielefelder BĂ€der, Betreiber der Eisbahn im Stadtteil Brackwede, den Startschuss fĂŒr die Saison. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir freuen uns schon sehr, den Eisbahn-Fans das Schlittschuh laufen bald wieder ermöglichen zu können. Ganz besonders deshalb, weil die vergangene Saison wegen des Lockdowns nur verkĂŒrzt möglich war“, sagt JĂŒrgen Athmer, GeschĂ€ftsfĂŒhrer der Bielefelder BĂ€der.

Wie in den vergangenen Jahren steht die Eisbahn montags von 9 bis 12 Uhr zur Exklusiv-Nutzung zur VerfĂŒgung. Infos hierzu sowie ein Buchungsformular finden Interessierte auf der Internetseite www.bielefelderbaeder.de/eisbahn.

FĂŒr Besucherinnen und Besucher der Eisbahn gelten die 3- G-Regeln. Sie mĂŒssen einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorzeigen. SchĂŒlerinnen und SchĂŒler unter 16 Jahren brauchen wegen der Testungen in den Schulen keinen Nachweis vorzulegen. SchĂŒlerinnen und SchĂŒler ab 16 Jahren brauchen keinen negativen Test, es genĂŒgt ein Nachweis der Schule. Besucher der Eisbahn mĂŒssen zudem den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. Im Kassenbereich, in geschlossenen RĂ€umen sowie in Warteschlangen ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes (OP-Maske oder FFP2-Maske) verpflichtend. Sollte absehbar sein, dass der Mindestabstand wegen der Anzahl der GĂ€ste nicht mehr einzuhalten ist, behalten sich die Bielefelder BĂ€der vor, den Zugang zur Eisbahn vorĂŒbergehend zu stoppen. Ein Einlass ist dann erst wieder möglich, wenn Besucherinnern und Besucher die Anlage verlassen. Inhaber von E-Tickets werden dann beim Einlass bevorzugt behandelt. Die Bielefelder BĂ€der empfehlen deshalb den Kauf eines E-Tickets.

Die Öffnungszeiten:

Montag: geschlossen, nur Exklusivnutzung

Dienstag: 9 bis 12 Uhr, 14 bis 17 Uhr

Mittwoch: 9 bis 12 Uhr, 12.15 bis 13.30 Uhr (Laufzeit fĂŒr Senioren), 14 bis 17 Uhr, 18 bis 21 Uhr (Eisstockschießen)

Donnerstag: 9 bis 12 Uhr, 14 bis 17 Uhr

Freitag: 9 bis 12 Uhr, 14 bis 17 Uhr, 19 bis 22 Uhr (Eis-Disco)

Samstag: 10.30 bis 13.30, 14.30 bis 17.30, 19 bis 22 Uhr

Sonn- & Feiertage: 10.30 bis 13.30, 14.30 bis 17.30