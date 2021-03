Nummer gegen Ausbildungskummer

Telefonhotline der Detmolder Berufsberatung in den Osterferien

Detmold. 05231 610 800: Das ist die Hotline, die Schüler, Eltern und Ausbildungsmacher am Mittwoch, 07. April, sowie am Donnerstag, 08. April, jeweils in der Zeit von 14 bis 18 Uhr wählen, wenn es um Ausbildung geht!

Jedes Thema rund um Ausbildung kann dabei angesprochen werden: Noch auf Ausbildungssuche? Kein Plan nach der Schule? Wie bewerbe ich mich richtig? Wo kann ich nach freien Stellen suchen? Wer unterstützt mich bei der Berufsorientierung? Wie kann ich einen Plan B entwickeln?

Barbara Schäfer, Leiterin der Agentur für Arbeit Detmold, weiß, dass die Ausbildungssuche in 2021 herausfordernd ist: „Durch die Pandemie sind Praktika entweder erschwert worden, oder waren gar nicht möglich. Dadurch ist viel Potential an Berufsorientierung verloren gegangen. Aber es bringt auch nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Unsere Berufsberatung ist weiterhin für alle Schülerinnen und Schüler da, sei es am Telefon oder in der Videoberatung. Wer schon weiß, was er oder sie werden möchte, erhält freie Ausbildungsstellen zugeschickt, damit es mit den Bewerbungen losgehen kann!“

Alle Angebote der Berufsberatung sind kostenfrei. Für den Ausbildungsbeginn 2021 unterstützt der Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur Unternehmen bei der Besetzung freier Ausbildungsplätze kostenfrei unter 0800 4555520. Junge Menschen, die Hilfe bei der Ausbildungssuche anstreben, melden sich jederzeit unter 0800 4555500 bei der Berufsberatung an.

Die Berufsberatung ist auch per E-Mail unter Detmold.Berufsberatung@arbeitsagentur.de zu erreichen.