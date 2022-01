Neues Wandermagazin 2022 aus Büren

Büren. Das Bürener Wandermagazin 2022 in gedruckter Form liegt ab Donnerstag, 20. Januar zum Mitnehmen bereit. Der Windfang im Eingang vom Stadtmarketing, Königstraße 16, ist durch die Glastür zu den normalen Geschäftszeiten geöffnet, sodass Zugang zum Wandermagazin gewährt wird. Die Schiebetür zum Bürobereich wird nur für Terminvereinbarungen geöffnet.

Wer die Schönheiten der Natur und Kultur in Büren erleben will, wählt aus dem großen Angebot an Wanderveranstaltungen 2022 im neuen Wandermagazin die passenden Termine aus und geht einfach mit. Die geführten Wanderungen sind mit Liebe und Bedacht so gewählt, dass für alle Wanderlustigen etwas dabei ist. Von einfach bis sportlich – mitmachen lohnt sich.

Jede Wanderung bietet vielseitige Erlebnisse in den schönsten Gegenden im Stadtgebiet. Schattige Wälder, wildromantische Täler, plätschernde Flussläufe und wunderschöne Aussichten wechseln sich bei jeder Tour ab. In der Gruppe oder allein eignen sich auch die offiziellen Wanderwege wie Grenzsteinweg, Jesuitenpfad oder auch der Sintfeld-Höhenweg für schöne Stunden in der Natur. Dank der geschulten, ehrenamtlichen Wegekennzeichner sind die Touren und Streckenabschnitte gut zu finden.

Der gut organisierte Sauerländische Gebirgsverein (SGV) sorgt in Zusammenarbeit mit der Stadt Büren, der Touristik-Gemeinschaft Bürener Land und der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten dafür, dass immer wieder Workshops für ehrenamtliche Wanderführer und Wanderführerinnen stattfinden können. Das bildet die Grundlage für das reichhaltige Angebot an geführten Wanderveranstaltungen – jedes Jahr neu. Weitere Informationen sowie das neue Wandermagazin zum Download sind auf www.wandern-in-bueren.de und www.sgv-bueren.de zu finden.