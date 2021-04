Neues Oberstufengebäude für die Gesamtschule

Freude am Lernen in zukunftsweisenden Räumen

Büren. Für die Gesamtschule Büren wurde jetzt das neue Oberstufengebäude fertig gestellt und kann gleich nach Ostern bezogen werden. Helle Räume, pflegeleichte Materialien und frische Farben machen Lust aufs Lernen. Ein Selbstlernzentrum, Pausenräume und sogar ein Bistro-Bereich unterstützen Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrpersonal bei der Bereicherung durch Wissen und Erkenntnis.

Highlight ist der Naturwissenschaftliche Raum mit modernster Ausstattung. Die für den Fachunterricht erforderliche Strom- und Gasversorgung ist platzsparend in der Oberdecke integriert und wird bei Bedarf ausgefahren.

„Mit dieser Umsetzung dieser politischen Entscheidung, die Schullandschaft weiter auszubauen, setzt Büren einen weiteren Meilenstein“, zeigt sich Bürgermeister Burkhard Schwuchow erfreut. „Bildung ist wichtig und in Büren nehmen wir die Zukunft unserer Kinder und Jugendlichen sehr ernst. Das zeigt sich in diesem Projekt besonders deutlich.“ Schon beim Betreten des Gebäudes fallen warme Farben helle Räume ins Auge. Lust darauf, etwas Neues zu lernen? Hier auf jeden Fall.

Seit dem Planungsbeginn in 2018 und Baubeginn in 2019 durchlief die Erstellung des Gebäudes mehrere Stufen. Jetzt im März 2021 wurde das Gebäude fertig gestellt und wird ab sofort für den Unterricht in der Oberstufe genutzt. Geplant war ein Kostenrahmen von 5,3 Mio. Euro, der nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden musste. Eine stattliche Summe von 300.000 Euro wurde durch planvolles Wirtschaften eingespart. „Für jeden Abschnitt wurden die jeweiligen Fristen und der Kostenrahmen eingehalten und sogar unterschritten“, zeigt sich Marita Krause, Abteilungsleiterin Planen und Bauen bei der Stadtverwaltung Büren, sehr erfreut. Jetzt ist der Anbau fertig gestellt und die ersten Möbel und festinstallierte Anlagen sind auch schon vorhanden.

Der moderne Baukörper ist über ein multifunktionales Glasforum an das vorhandene Schulgebäude angeschlossen. Auf drei Etagen sind sieben Kursräume und zwei Großklassen zu je 130m² errichtet worden, die sich jeweils durch eine bewegliche Trennwand in zwei Räume unterteilen lassen. Das erhöht die Flexibilität bei der Unterrichtseinteilung deutlich. Die Fachklasse für Biologie bietet für den naturwissenschaftlichen Unterricht modernste Ausstattung und somit beste Voraussetzungen für fortschrittliche Lerneinheiten.

Die Gesamtschule Büren versteht sich als einen Ort, an dem neben dem Lernen auch die Wertschätzung und das Miteinander eine zentrale Rolle spielen. So stehen den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe das Selbstlernzentrum und der Bistro-Bereich zum Lernen, Arbeiten und Erholen zur Verfügung. Durch das Selbstlernzentrum wird die Verantwortung für eigene Lernprozesse gefördert. Die Schülerinnen und Schüler werden darauf vorbereitet sich eigenständig Inhalte zu erschließen und aktiv mit den zur Verfügung gestellten Materialien zu arbeiten. Begleitet wird dieses Angebot durch offene Sprechstunden.

Glücklich und sehr erfreut zeigt sich auch die Führungsspitze der Gesamtschule mit Schulleiterin Clarissa Rehmann und Oberstufenkoordinator Michael Strauß. „Die Räume sind sehr gut an die moderne Ausformung des Schulbetriebs angepasst“, so Clarissa Rehmann. „Wir freuen uns sehr, dass die Stadt uns so viel und tatkräftige Unterstützung hat zukommen lassen“, zeigt sich die Schulleiterin ehrlich dankbar.