Neues Fassadenbild in der Innenstadt zeigt Vlothos Wahrzeichen

In der oberen Langen Straße (Hausnummer 150) wurde am Mittwoch, 16. März 2022 in einem kleinen, feierlichen Rahmen ein neues Fassadenbild eingeweiht.

Vlotho. Das 15 Quadratmeter große Gemälde trägt den Titel „Vlotho, Vielfalt am Fluss“ und stammt von der Künstlerin Irmgard Pricker, die für ihre Fassadenkunst schon lange in Vlotho bekannt ist: „Wenn sie die Mindener Straße mit dem Auto auf der Landesstraße L778 aus Valdorf kommend in Richtung Uffeln fahren, haben Sie in Höhe des Rhodos Grills die beste Sicht auf das Gemälde“, empfiehlt Pricker.

Das Kunstwerk zeigt die Wahrzeichen Vlothos: Das Haus Malz, das Wasserrad, das MinskeMännchen, die Windmühle in Exter und den Glockenbrunnen in der Innenstadt. Letzter wurde besonders modern gestaltet und verbindet gemeinsam mit den Flügeln der Mühle alle Elemente miteinander.

„Endlich ist es – dank der Hilfe aller Beteiligten – gelungen, ein Fassadenbild hier zu gestalten“, freut sich Jürgen Meier aus Vlotho und heißt damit das neue Kunstwerk ganz offiziell willkommen.

Von der Stadt Vlotho ließen es sich die Stadtentwickler Michael Fißmer und Martin Sommerfeld nicht nehmen, an der Einweihung des neuen Fassadenbildes teilzunehmen. Schließlich ist das neue Gemälde, das derzeit letzte Projekt, welches aus dem Verfügungsfonds des auslaufenden ISEK-Programms finanziert wurde.

Aktuell hoffen die Mitarbeiter der Verwaltung Fißmer und Sommerfeld auf die Bewilligung des dritten ISEK-Projektes.

Weitere Kunstwerke von Irmgard Pricker lassen sich aktuell noch in ihrer Ausstellung „Unbedachte Momente“ begutachten und bestaunen.