Neues Corona-Testzentrum in Büren

Wöchentliche Tests gratis für Alle

Büren. Testen, testen, testen – Corona-Antigen-Schnelltests gibt es ab Montag 29. März 2021 im Bürgersaal der Stadt Büren, Burgstraße 17. Um den Bürgerinnen und Bürgern eine weitere Anlaufstelle für einen Corona-Schnelltest anbieten zu können, eröffnet in der kommenden Woche eine weitere Corona-Schnelltest-Stelle.

„Wir müssen die Pandemie in den Griff bekommen“, so Bürgermeister Burkhard Schwuchow. „Deshalb freuen wir uns, mit der Eröffnung eines weiteren Testzentrums in Büren die wöchentlichen Gratis-Tests für alle zu ermöglichen.“

Termine für einen Schnelltest können übers Internet gebucht werden. Die Seite www.ersa.app kann man bequem am heimischen Rechner oder auf dem Mobilgerät wie Smartphone oder Tablet aufrufen. Zunächst muss sich jeder und jede Testwillige registrieren mit Namen und Kontaktdaten. Damit erstellt sich jeder automatisch ein eigenes Benutzer-Konto auf dieser Webseite. Die freien Termine werden dann zur Auswahl angezeigt, sodass man den passenden Termin aussuchen und anklicken kann. Das erzeugt einen QR-Code, der auf dem Bildschirm oder dem Display angezeigt wird.

Dieser QR-Code muss beim Termin im Testzentrum vorgezeigt werden. Wer am heimischen PC sitzt, kann diesen QR-Code einfach ausdrucken und auf Papier mitnehmen oder, noch einfacher, mit dem Smartphone vom Bildschirm abfotografieren. Wer den QR-Code auf einem Mobilgerät erzeugt, speichert ihn einfach ab. Am Eingang des Testzentrums wird man dann gebeten, diesen QR-Code vorzuzeigen, und kann sich dann entspannt testen lassen. Das Testergebnis ist dann nach 30 Minuten auf dem eigenen Benutzerkonto der www.ersa.app zu sehen. Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass die persönlichen Daten nur für die getestete Person und das Gesundheitsamt zugänglich sind.

Terminbuchungen sind ausschließlich online über www.ersa.app möglich, um lange Wartezeiten zu vermeiden und Besuchern einen termingerechten Service anbieten zu können.

Öffnungszeiten:

Montag 15:00-19:00 Uhr

Dienstag 15:00-19:00 Uhr

Mittwoch „geschlossen“

Donnerstag 15:00-19:00 Uhr

Freitag 15:00-19:00 Uhr

Samstag „geschlossen“

Sonntag 11:00-15:00 Uhr

Die Teststelle wird durch die Event Liner GmbH mit Sitz in Paderborn betrieben.