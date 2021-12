Neuer Vorstand des Stadtjugendrates 2021/2022

Paderborn. Die Stadt Paderborn hat einen neuen Vorstand im Stadtjugendrat. Die Mitglieder des Jugendrates wählten am Donnerstag, 2. Dezember, in ihrer konstituierenden Sitzung den Vorstand für die Legislaturperiode 2021/2022.

Als Vorsitzende des Stadtjugendrates wurde Julia Rüthing vom Gymnasium St. Michael in das Amt gewählt. Sie unterstützen wird Luca Fortmeier von der Friedrich-Spee-Gesamtschule als Stellvertretung. Die Schriftführung übernimmt Martha Miskowiec ebenfalls von der Friedrich-Spee-Gesamtschule. Die Posten der Beisitzer bekleiden in diesem Jahr Lennard Speer vom Gymnasium St. Michael und Iman Ahmad vom Pelizaeus-Gymnasium.

Darüber hinaus wählte der Stadtjugendrat Mitglieder in zwei Stadtratsausschüsse, in denen die Jugendlichen nun aktiv in die Tagespolitik der Stadtratsarbeit eingreifen können. Der Ablauf der Wahl war durch die tatkräftige Unterstützung von Theresa Bartz vom Dekanat-Paderborn, Annkatrin Domann und Katharina Tewes vom Jugendamt der Stadt Paderborn begleitet. Diese werden dem Vorstand, zusammen mit den Mitgliedern verschiedener Ratsfraktionen als Beratung und Ansprechpartner zur Seite stehen.

Die Einrichtung eines Paderborner Stadtjugendrates wurde 2011 vom Stadtrat beschlossen. Ziel des Stadtjugendrates ist es, die Interessen aller Paderborner Jugendlichen zu vertreten und öffentlich zu machen und die Beteiligung der Jugendlichen an Planungs- und Entscheidungsprozessen in Paderborn zu ermöglichen. Wählbar ist der Jugendrat aus Schülerinnen und Schülern, die das 14. Lebensjahr vollendet und den 21. Geburtstag noch nicht erreicht haben und eine weiterführende Schule oder ein Berufskolleg im Stadtgebiet besuchen.

Bei Rückfragen direkt an den Stadtjugendrat können sich Interessierte beim Vorstand per E-Mail an stadtjugendrat.paderborngmailcom melden.