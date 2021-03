Neuer Regionalplan OWL – Kreistag stimmt Stellungnahme der Verwaltung zu

Stellungnahme des Kreises Lippe zum Regionalplan OWL: Einschätzung zu geplanten Wirtschaftsflächen

Größter Kritikpunkt am Regionalplan ist die Verteilung der Wirtschaftsflächen für den Kreis Lippe im Vergleich zu den übrigen Kreisen in OWL. So wurde anhand eines Siedlungsflächenmonitorings von der Regionalplanungsbehörde der Bezirksregierung Detmold ermittelt, welcher Bedarf an Wirtschaftsflächen sich voraussichtlich in den kommenden Jahren entwickeln wird. Diese Flächen wurden auf die 16 Kommunen verteilt. Hauptkritikpunkt ist dabei, dass lediglich die statistischen Größen des Monitorings zugrunde gelegt werden. Die Bedeutung des Kreises Lippe in Hinblick auf Flächengröße und Bevölkerung sowie auf seine Bedeutung als Wirtschaftsstandort bleibt nach Einschätzung des Kreises und der Kommunen unberücksichtigt.

Dabei kritisieren Kreis sowie Stadt und Gemeinden, dass die Verteilung der ermittelten Wirtschaftsflächen pro Kommune Fragen aufwerfe, zumal die Herleitung der Entwicklungsflächen aus dem erwähnten Flächenmonitoring nicht weiter erläutert wird und somit kaum nachvollziehbar ist. Jedenfalls wird die Größe der zugeordneten Wirtschaftsflächen von Kreis und Kommunen im OWL-weiten Vergleich als zu gering eingeschätzt.