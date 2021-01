Neue „To go“ Flaschengröße gegen den Durst

Bad Driburg. Die Bad Driburger Naturparkquellen starten mit einer neuen 0,33 Liter „To go“ Mehrweg-Flaschengröße ins neue Jahr. Ab sofort sind die Sorten Apfelschorle, Medium, Naturell und Sportaktiv in der handlichen Größe auch im ausgewählten Einzelhandel erhältlich.

Gerade wer für zwischendurch und unterwegs einen Durstlöscher kaufen will, dem sind 0,5 Liter oft zu viel und 0,25 Liter zu wenig. Hier soll eine neue 0,33 Liter Zwischengröße der Bad Driburger Naturparkquellen Abhilfe schaffen. „Wir gehen mit dieser Zwischengröße einen neuen Weg, um uns als regionaler Anbieter noch stärker beim Kunden vor Ort zu positionieren,“ erklärt Tomas Dörpinghaus, Geschäftsführer der Bad Driburger Naturparkquellen. „Die 0,33 Liter Flasche soll mit ihrer handlichen „To go“ Taschengröße einen Mehrwert und damit neue Anreize schaffen – nicht nur beim Verbraucher, sondern auch in anderen Bereichen wie Hotellerie und Gastronomie oder dem Getränkeeinzelhandel.“

Trend zur Glasflasche

„2020 gab es am Markt einen eindeutigen Verbrauchertrend hin zur Glasflasche“, so Dörpinghaus weiter. Dem werde mit der 0,33 Liter Glasflasche Rechnung getragen. Wie alle anderen Getränke der Bad Driburger Naturparkquelle auch, kommt die neue Flaschengröße umweltfreundlich als Mehrwegflasche auf den Markt – und mit einem Schraubverschluss. Das unterstreicht den „To go“ Charakter und ermöglicht die praktische Wiederverschließbarkeit für unterwegs.

Brunnenarkaden als stilisierte DNA

Mit der Einführung der neuen Flaschengröße wurde auch das Etikett überarbeitet. „Bei dem Design-Upgrade haben wir nicht nur auf ein deutlich größeres Etikett gesetzt, um die

Lesbarkeit zu verbessern“, so Verena Eickmann, Marketing der Bad Driburger Naturparkquellen. „Um die Herkunft des Wassers und damit die DNA des Unternehmens zu visualisieren, haben wir die Brunnenarkaden des Gräflichen Parks bildlich oben auf dem

Etikett stilisiert.“

Bisher sei die Resonanz durchweg positiv, so Thomas Dörpinghaus. Er ergänzt: „Alle Süßgetränke der Bad Driburger Naturparkquellen sind vegan – so auch die Apfelschorle und Sportaktiv in der „To go“ Größe.“ Fotos: Bad Driburger Naturparkquellen.